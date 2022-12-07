Büyükşehir’den acil müdahale merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, acil müdahale merkezinin yapımı için ihale düzenledi. Daha önce İzmit fuar merkezinde bulunan şimdi millet bahçesi yapılacağı için taşınması gereken acil müdahale merkezinin yeni binası, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü’nün yanındaki 1.518 m2 arsa üzerine yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 4 milyon 088 bin TL oldu. Verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.
KULLANIMA UYGUN OLACAK
İzmit Kullar bölgesinde bulunan DSİ 15. Bölge Müdürlüğü yanına yapılacak acil müdahale merkezi, 1518 m2 arsa üzerine 333 m2 prefabrik yapı ve çevre düzenlemesi şeklinde planlandı. Prefabrik yapı içerisinde ofisler, kadın ve erkek tuvalet, mutfak depo ve eğitim salonu yer alacak. Ayrıca çevre çiti ve saha betonu imalatı yapılacak.
İHALEYE VERİLEN TEKLİFLER
AKPRO Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. 4 milyon 088 bin TL
Onur Bakır 4 milyon 440 bin TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.