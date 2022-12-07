Kağıtspor iki önemli viraja giriyor

AKRAN GEMLİK’İ DEVİRDİLER

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor son maçında konuk ettiği Akran Gençlik’i 76-64 mağlup etti. Mavi beyazlılarda Ryan ve Desure toplam 41 sayı ile öne çıkan isimler oldu. Kağıtspor 11 Aralık Pazar günü zorlu bir maça çıkacak. Başkent Ankara’da Ankaragücü ile karşılaşacak olan Murat Yolcu’nun öğrencileri bu mücadeleyi de kazanıp Play-Off adına 1 adım daha atmak isteyecek.

2’DE 2 YAPARSA MÜKEMMEL OLUR

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. Kağıspor pazar günü Ankara’daki maçını oynadıktan 5 gün sonra, 16 Aralık Cuma günü bir yine deplasmana gidecek ve rakibi 9 maçta 2 galibiyet 7 yenilgi elde eden İzmir temsilcisi Bornova Belediyesi olacak. Kağıtspor bu sezon oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 da yenilgi aldı. Ankaragücü de aynı galibiyet ve yenilgiye sahip.