Kağıtspor iki önemli viraja giriyor

AKRAN GEMLİK’İ DEVİRDİLER
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor son maçında konuk ettiği Akran Gençlik’i 76-64 mağlup etti. Mavi beyazlılarda Ryan ve Desure toplam 41 sayı ile öne çıkan isimler oldu. Kağıtspor 11 Aralık Pazar günü zorlu bir maça çıkacak. Başkent Ankara’da Ankaragücü ile karşılaşacak olan Murat Yolcu’nun öğrencileri bu mücadeleyi de kazanıp Play-Off adına 1 adım daha atmak isteyecek.
2’DE 2 YAPARSA MÜKEMMEL OLUR
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. Kağıspor pazar günü Ankara’daki maçını oynadıktan 5 gün sonra, 16 Aralık Cuma günü bir yine deplasmana gidecek ve rakibi 9 maçta 2 galibiyet 7 yenilgi elde eden İzmir temsilcisi Bornova Belediyesi olacak. Kağıtspor bu sezon oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 da yenilgi aldı. Ankaragücü de aynı galibiyet ve yenilgiye sahip.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.