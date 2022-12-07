Kocaeli'de oynanacak maçın saati değişti

Trabzonspor'un, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Kasımpaşa ile Kocaeli'de oynayacağı maçın saatinde değişikliğe gidildi. Buna göre 10 Aralık Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak hazırlık maçının başlama saati 19.00’dan 18.00’e alındı. Gerçekleştirilen saat değişikliği nedeniyle bilet satın alan taraftarların herhangi bir şekilde etkilenmeyeceği belirtildi.