Konaklamasız orman parkının kiralanması işi ihale edilecek

Müdürlüğümüz, Yuvacık Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 5 No.lu bölme içerisinde kalan Yuvacık Paşadağ Konaklamasız Orman Parkı, Kartepe Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 12-13 No.lu bölme içerisinde kalan Kirazlıyayla Konaklamasız Orman Parkı, Kartepe Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 11-12-13 No.lu bölme içerisinde kalan Akasya Konaklamasız Orman Parkı, Kartepe Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 7-8-10 No.lu bölme içerisinde kalan Kovan Deresi Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek

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