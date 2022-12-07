Minibüsle fork-liftin çarpıştı: 1 Yaralı

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Sultanorhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 1179 Sokak'ta Mehmet U. idaresindeki 34 UV 6733 plakalı minibüs ile metal fabrikasında çalışan Yüksel A'nın kullandığı fork-lift çarpıştı. Kazada yaralanan fork-lift operatörü Yüksel A. olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Minibüs sürücüsü Mehmet U. ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, Yüksel A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.