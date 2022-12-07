Dünkü EYT toplantısı sonrası gözler Meclis’te…

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, (EYT) yönelik yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Oktay’ın yanı sıra AKP TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.

Milyonlarca EYT’li ilgili yasanın bir an önce TBMM’ye getirilmesini bekliyor, ancak Meclis’te bütçe maratonu sürüyor. İlk etapta 1.5 milyon EYT'linin 3 bin 500 lira aylıkla emekli olması halinde bile yıllık 146 milyar lira para gerekiyor. Ancak bütçeye EYT için kuruş konmadı.

Peki son bir haftada yetkililer EYT’yle ilgili neler söyledi? İşte o demeçler:

EN KÖTÜ İHTİMALLE…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (28 Kasım): Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu (29 Kasım): Sırada EYT’li kardeşlerimizin durumu var. Sözleşmeli personel ve EYT’lilerin de yasal düzenlemeye kavuşmasıyla verdiğimiz sözlerin tek tek yerine getirildiğine şahit olacağız. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına hep beraber şahit olacağız.

“HİÇ YAŞ ŞARTI OLMASAYDI” DİYE BAKTIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin (30 Kasım): Epey mesafe aldık, çalışmayı aralık ayında Meclis’e intikal ettireceğiz. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriter var. Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. “Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir” diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis’ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz.

YARIN BİRAZ DAHA ARTABİLİR

Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bileyim, 40’lı yaşlarda olanlar var. Onların büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız.

BÜTÇE MARATONU VAR

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş (1 Aralık): Bu konu 1 milyon 900 bin küsur vatandaşımızı birebir ilgilendiren bir mesele. Artık son noktaya doğru gelinmiştir rötuşları yapılarak, belli bir zamanlama ile Meclis takvimi de dikkate alınarak, biliyorsunuz bir bütçe maratonu var, o takvim de göz önünde bulundurulacak.

YÜZDE 80’İ ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol (1 Aralık): EYT konusunda hem çalışanların hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak çözümlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Temmuz ve ağustos ayında EYT kapsamındaki çalışanlara yönelik yaptığımız ankette, katılımcıların yüzde 80’i iş hayatına devam etmek istiyor.

SGK PRİM FARKI GİDERİLECEK

Eğer emekli birini çalıştırsanız SGK’da bir maliyet artışı söz konusu. Bu hem istihdamın devamı hem de işverenler için bir risk. Bu konuyu bir kaç aydır dile getiriyoruz. Sayın Bakanımız bu konudaki müjdeyi geçen haftalardaki kapalı bir toplantıda vermişti, bugün de teyit etti. Emekliler ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Dolayısıyla işverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek.

SON AŞAMAYA GELDİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (2 Aralık): Bizden önceki dönemden devraldığımız problem. EYT’li vatandaşlarımızın talepleri var. Yıllar içinde çektiği sıkıntıların giderilmesine dönük beklentileri var. Bunun optimum noktasının bulunması için çalışılması gerekiyor. Sonuç olarak gündeme alınmıştır. Cumhurbaşkanımız çözüm iradesini ortaya koymuştur. Bakanlık çalışmasını yapmıştır, son aşamaya gelmiştir.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN KREDİ PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati (2 Aralık): İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.