07 Ara 2022 - 11:14- Asayiş G: 07 Ara 2022 - 11:18

Otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismar iddiası

Kocaeli'de evden kaçan 15 yaşındaki otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. İfadesinde, tır şoförünün kendisini zorla tıra bindirdiğini söyleyen genç kız, "Çok korktum. M.C. benim çıplak fotoğrafımı çekti. 'Gülümse, seni satacağım ve para kazanacağım' dedi" ifadelerini kullandı
Otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismar iddiası mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, 4 Nisan 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'de M.C. isimli şahsın tırına bindirildi. İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan tır şoförü M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ.'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Hakkında, 'Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açılan M.C.'nin, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. M.C. ile birlikte genç kıza istismarda bulunduğu iddia edilen O.D. ve Ü.M.'nin de Gebze’de açılan dosyaları mevcut dosya ile birleştirildi.

"Bana 'Sen benim esirimsin' dedi"
Salonda tutuklu sanık M.C., tutuksuz sanıklar O.D., Ü.M. ile taraf avukatları hazır bulunurken, E.Z.İ. ise İstanbul Adliyesi Adli Görüşme Odasından (AGO) duruşmaya bağlandı.
Olay günü evden kaçtığını söyleyen otizmli E.Z.İ., yolda yürüdüğü esnada şoför M.C.'nin kendisini zorla tıra bindirdiğini söyledi. E.Z.İ., "Bana 'Sen benim esirimsin' dedi, müstehcen filmler izlemeyi teklif etti. 'Sen soyun, içerisi sıcak olur' dedi. Sonra klimayı açtı, ışıkları kapattı ve bana cinsel istismarda bulundu. Çok korktum. M.C. benim çıplak fotoğrafımı çekti. 'Gülümse, seni satacağım ve para kazanacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

"4 gün boyunca 3 kişi bana cinsel istismarda bulundu"
Tutuklu sanık M.C.'ye 17 yaşında olduğunu söylediğini ifade eden E.Z.İ., "4 gün boyunca 3 kişi bana cinsel istismarda bulundu. Bana istismarda bulunan O.D. ve Ü.M., M.C.’ye toplam 80 TL verdi. M.C.’de o parayı bana verdi. Paraya ihtiyacım olduğu için aldım ancak isteyerek cinsel ilişkiye girmedim, zorla yaptılar. 5. gün bana, ‘Seninle işimiz bitti’ deyip bıraktılar. 1.5 yıl boyunca çocuk esirgeme kurumunda kaldım, şimdi ailemin yanındayım. Otizmliyim, ilaçla tedavi görüyorum" dedi.

"Sanık AIDS hastası olmasına rağmen mağdurla cinsel ilişkiye girmiş"
E.Z.İ.'nin avukatı, "Sanık M.C., AIDS hastası olmasına rağmen E.Z.İ. ile cinsel ilişkiye girmiş. Mağdurun konuşma ve hareketleri normal bir insanın konuşma tarzında değildir. Sağlıklı bir birey olmadığı açıktır. Sanıkların cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Onun rızasıyla ilişkiye girdim"
Savunması için söz hakkı verile M.C. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "E.Z.İ., kendi isteğiyle arabaya bindi, 18 yaşında olduğunu söyledi. Onun rızasıyla ilişkiye girdim. Benim kızla ilişki sürem 3 dakika sürdü. 3 saat sürmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cuma gece saat 01.00 sıralarında onu arabaya aldım cumartesi günü ise bıraktım" diye konuştu.

"Nefsim uyanmadığı için kızla cinsel ilişkiye girmedim"
Genç kıza cinsel istismardan yargılanan sanıklardan O.D. de savunmasında, "M.C. bana E.İ.Z.’nin çıplak videosunu attı. Onunla telefonla konuştuktan sonra gelip beni aldı. M.C. bana kızın 18 yaşında olduğunu ve hayat kadını olduğunu söyledi. Nefsim uyanmadığı için kızla cinsel ilişkiye girmedim ancak M.C.’ye 30 TL verdim" şeklinde konuştu.

"M.C. kızın hayat kadını olduğunu söyledi"
Sanık Ü.M. de M.C.'nin kendisine video attığını ifade ederek, "M.C. bana kızın çıplak videosunu attı. Hayat kadını olduğunu söyledi. Kızla birlikte oldum, M.C.’nin hesabına 50 TL attım" dedi.


Mahkeme heyeti, sanık M.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

# karar, Olay, genç

07 Ara 2022 - 11:14 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.965.219 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kasım ayında 72 trafik kazası yaşandı mask
Kasım ayında 72 trafik kazası yaşandı
“Dolandırılmayın” diye demeç verdi, dolandırıcılıktan tutuklandı mask
“Dolandırılmayın” diye demeç verdi, dolandırıcılıktan tutuklandı
DEAŞ'ın bombacısı yakalandı mask
DEAŞ'ın bombacısı yakalandı
Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı mask
Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı
Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı mask
Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Soylu: “Kocaeli'de 93, Sakarya'da 176 kişi gözaltına alındı" mask
Soylu: “Kocaeli'de 93, Sakarya'da 176 kişi gözaltına alındı"
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL