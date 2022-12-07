ACİL KAN ARANIYOR

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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Umuttepe hastanesinde yatan bir hasta için ACİL 0 RH (-) negatif trombosit kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0 533 544 40 02 numaralı telefondan Emin Bayrak ile iletişim kurmaları önemle rica olunur.