Kastamonu’ya 2 gün önceden gidiliyor

GÖREV DAĞILIMI YAPILACAK
Yeşil siyahlı futbolcularda morallerin hayli iyi olduğu gözlenirken, Kastamonu maçının taktik çalışmaları bugün ve yarın gerçekleşecek. Öte yandan Kocaelispor’da yeni yönetim dün bir araya gelecek ve görev dağılımını yapacaktı. Öte yandan takımın iki gün önceden, cuma gündüz yapacağı antrenmanın ardından 400 kilometre uzaklıktaki Kastamonu’ya gideceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.