Kastamonu’ya 2 gün önceden gidiliyor

GÖREV DAĞILIMI YAPILACAK

Yeşil siyahlı futbolcularda morallerin hayli iyi olduğu gözlenirken, Kastamonu maçının taktik çalışmaları bugün ve yarın gerçekleşecek. Öte yandan Kocaelispor’da yeni yönetim dün bir araya gelecek ve görev dağılımını yapacaktı. Öte yandan takımın iki gün önceden, cuma gündüz yapacağı antrenmanın ardından 400 kilometre uzaklıktaki Kastamonu’ya gideceği öğrenildi.