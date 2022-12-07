Türk Telekom’la 1000 Mbps hız, Türkiye’nin her şehrinde

Marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı ‘Muhatabı Var’ reklam serisinin üçüncü filminde, “Türk Telekom’un 1000 megabit hızındaki fiber interneti memleketin bir şehrinde değil, her şehrinde!” mesajı verilerek Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital yolculuğuna kattığı değere dikkat çekiliyor.
Türkiye’nin fiber gücü olan Türk Telekom, öncülük ettiği yüksek hızda fiber internet deneyimini ileriye taşımaya devam ediyor. Türk Telekom, müşterilerinin artan yüksek hızlı internet ihtiyacını, 1000 Mbps hızına kadar çıkan yeni paket seçenekleriyle karşılıyor.
“Ülkemizin her şehrini hızlı internetle buluşturuyoruz”
Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’de sabit internet pazarının lideri olarak sunduğumuz 1000 Mbps hızına kadar çıkan limitsiz fiber internet hizmetimizi yeni reklam filmimizle de duyurduk. Türkiye’ye yüksek hızlı fiber internet hizmeti sağlama vizyonumuz doğrultusunda yaygın fiber altyapımızla ülkemizin her şehrini hızlı internetle buluştururken, yenilikçi müşteri deneyimini de bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.
Reklam filminde, yeni nesil teknolojilerle donatılmış 1000 mbps balonu kapsayıcılığı temsil ederken, Türk Telekom’un kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla müşterilerine sunduğu 1000 Mbps’e varan hızlı internetin altı çiziliyor. Türk Telekom, müşterilerine 200 Mbps, 500 Mbps ve 1000 Mbps hızlarında 3 farklı paket seçeneği sunuyor.
Reklamveren: Türk Telekom
Reklamveren Yetkilisi: Yeşim Uzuner, Pınar Altınok Sönmez, Pınar Tohum
Reklam Ajansı: Concept İstanbul
Yönetici Kreatif Direktör: Kerem Özkut
Ajans Başkan Yardımcısı: Barış Alemdar
Kreatif Direktör: Gökhan Özdemir, Mustafa Özmal
Kreatif Ekip Lideri: Emin Serkan Gültekin, Özgür Güven
Kreatif Ekip: Taner Yiğit, Kemal Boduroğlu, Halil Okyay, Melis Pehlivan
Marka Grup Direktörü: Elif Günday
Müşteri İlişkileri Ekibi: Burak Karakurt, Güneş Pektaş
Stratejik Planlama Ekibi: Maral Karagöz, Su Solak
Grafik Tasarım: Orkut Yalçın
Ajans Prodüksiyon Direktörü: Barış Dikmen
Ajans Prodüksiyon Ekibi: Canan Polat, Şevval Yılmaz
Prodüksiyon Şirketi: Anima İstanbul
Yönetmen: Aytuğ Üngör
Müzik Düzenleme: Persenk
Post Prodüksiyon Şirketi: Sinefekt
Özlem Temana
Tel: 0 554 193 06 41
Ayşe Fırat
Tel: 0212 249 45 46
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.