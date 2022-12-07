Türk Telekom’la 1000 Mbps hız, Türkiye’nin her şehrinde

Marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı ‘Muhatabı Var’ reklam serisinin üçüncü filminde, “Türk Telekom’un 1000 megabit hızındaki fiber interneti memleketin bir şehrinde değil, her şehrinde!” mesajı verilerek Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital yolculuğuna kattığı değere dikkat çekiliyor.

Türkiye’nin fiber gücü olan Türk Telekom, öncülük ettiği yüksek hızda fiber internet deneyimini ileriye taşımaya devam ediyor. Türk Telekom, müşterilerinin artan yüksek hızlı internet ihtiyacını, 1000 Mbps hızına kadar çıkan yeni paket seçenekleriyle karşılıyor.

“Ülkemizin her şehrini hızlı internetle buluşturuyoruz”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’de sabit internet pazarının lideri olarak sunduğumuz 1000 Mbps hızına kadar çıkan limitsiz fiber internet hizmetimizi yeni reklam filmimizle de duyurduk. Türkiye’ye yüksek hızlı fiber internet hizmeti sağlama vizyonumuz doğrultusunda yaygın fiber altyapımızla ülkemizin her şehrini hızlı internetle buluştururken, yenilikçi müşteri deneyimini de bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

Reklam filminde, yeni nesil teknolojilerle donatılmış 1000 mbps balonu kapsayıcılığı temsil ederken, Türk Telekom’un kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla müşterilerine sunduğu 1000 Mbps’e varan hızlı internetin altı çiziliyor. Türk Telekom, müşterilerine 200 Mbps, 500 Mbps ve 1000 Mbps hızlarında 3 farklı paket seçeneği sunuyor.

Reklamveren: Türk Telekom

Reklamveren Yetkilisi: Yeşim Uzuner, Pınar Altınok Sönmez, Pınar Tohum

Reklam Ajansı: Concept İstanbul

Yönetici Kreatif Direktör: Kerem Özkut

Ajans Başkan Yardımcısı: Barış Alemdar

Kreatif Direktör: Gökhan Özdemir, Mustafa Özmal

Kreatif Ekip Lideri: Emin Serkan Gültekin, Özgür Güven

Kreatif Ekip: Taner Yiğit, Kemal Boduroğlu, Halil Okyay, Melis Pehlivan

Marka Grup Direktörü: Elif Günday

Müşteri İlişkileri Ekibi: Burak Karakurt, Güneş Pektaş

Stratejik Planlama Ekibi: Maral Karagöz, Su Solak

Grafik Tasarım: Orkut Yalçın

Ajans Prodüksiyon Direktörü: Barış Dikmen

Ajans Prodüksiyon Ekibi: Canan Polat, Şevval Yılmaz

Prodüksiyon Şirketi: Anima İstanbul

Yönetmen: Aytuğ Üngör

Müzik Düzenleme: Persenk

Post Prodüksiyon Şirketi: Sinefekt

Özlem Temana

Tel: 0 554 193 06 41

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Ayşe Fırat

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