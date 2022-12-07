AGD’den Doğu Türkistan tepkisi!

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şubesi il dernek binasında Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı şiddet olaylarına dikkat çekti. AGD Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal tarafından yapılan açıklamada, dünyanın Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dışı saldırılara karşı kayıtsız kaldığını dile getirdi.

“AMAÇ İSLAM’DAN SOĞUTMA”

Başkan Duysal açıklamasında şöyle konuştu: “Üzülerek görüyoruz ki; bugün halen birçok ülkede masum Müslüman halklara uygulanan şiddet ve baskılar devam ediyor. Emperyalist katil Çin tarafından Doğu Türkistan’daki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm bizleri derinden etkiliyor. Çin’in bölgede getirdiği oruç yasakları, her türlü baskı ve yıldırma çabaları, halkı İslam’dan soğutma amacını taşıyor.

“YANGINA MÜDAHALE ETMEDİLER”

2016 yılından bu yana 3 milyonu aşkın kardeşimiz, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, kısırlaştırma programlarına tabi tutuldu. Hastalık ve salgın bahanesi ile insanlar evlerinde ölüme terkediliyor. Geçtiğimiz günlerde ise çıkan yangına müdahale edilmeyerek aralarında çocukların da yer aldığı Uygur Türkleri şehit oldular.

“ZULMÜN KARŞISINDAYIZ”

Hindistan’da ve Filistin’de olduğu gibi Doğu Türkistan’daki Müslüman halkın da yanındayız. Bizler İslam Birliği’ni kurmadıkçaadil bir düzen kurulamaz. AGD olarak zulmedenlerin ve bu zulme doğrudan veya dolaylı olarak destek verenlerin karşısındayız”.