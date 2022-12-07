Otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Muallim Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Fatih E. yönetimindeki 34 CUM 794 plakalı hafif ticari araç ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen haifi ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık personelince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.