07 Ara 2022 - 14:33- Gündem G: 07 Ara 2022 - 16:16

“Sözleşmeli personelimize kadro BEM BİR-SEN kazanımıdır”

Belediyeler ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası(BEM BİR SEN) Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur-SEN ile birlikte yürüttüğü ortak çalışma kapsamındaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Sözleşmeli personelimize kadro BEM BİR-SEN kazanımıdır” mask
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Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Zihni, “Sözleşmeli personele Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle gelen kadro BEM BİR-SEN kazanımıdır” ifadelerine yer verdi.

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANIMIZ VERDİ
Açıklamasında Zihni, “ BEM BİR SEN olarak belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan kamu personellerimizin kadrolu olması kararlılığıyla yürüttüğümüz 'sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi' çalışması, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 6. Dönem Toplu Sözleşmede, Sözleşmeli Personellerin kadroya geçiş işlemlerinin 2022 yılı içerisinde sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmıştı. Sendikamız Bem-Bir-Sen’in kazanımı olan yerel Yönetimler dahil sözleşmeli personele kadro, Sn. Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile gelmiştir.

ISRARIMIZ, MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Cumhurbaşkanımız tarafından verilen müjde ile yakın zamanda TBMM'ye gelecek olan çalışmayla geçmiş yıllarda olduğu gibi sürecin tamamında gösterdiğimiz katkı ve çabalarımızla yüz binlerce sözleşmeli personel kadroyla buluşacak ve 657 4/B'ye göre süresiz sözleşmelilik tarih olacaktır. Kamuda süresiz sözleşmeli olarak belli dönemlerde kadroya geçirilme beklentisi son bulacak, süresini tamamlayan sözleşmeli personellerimiz doğrudan kadroya kavuşacaktır. Kadroya geçiş ile birlikte özellikle belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmalar önemli oranda azalacak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girilebilecek, aile bütünlüğü kaygıları son bulacak, çalışma barışı sağlanmış olacaktır. BEM BİR SEN olarak kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecek; kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon/Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir.

TÜM SÖZLEŞMELİ PERSONELİMİZE HAYIRLI OLSUN
Kadro için üyelerimize müjdeyi veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bem-Bir-Sen olarak sürdürdüğümüz bu mücadelede bizlere desteğini eksik etmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'e şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca tüm üyelerimiz için sürekli sahada mücadele veren Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Sayın Levent Uslu Bey’e, Memur-Sen Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın Bey’e, gayretlerinden ve mücadelelerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tüm Sözleşmeli personellerimize hayırlı olsun” İfadelerine yer verdi.

# kamu

07 Ara 2022 - 14:33 - Gündem

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