Şaşkına çeviren hırsızlık

Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Simge Sokak'ta bulunan bir kurs merkezinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, pencereden içeri girerek 10 dikiş makinesi ve buharlı ütü çaldı. Sabah saatlerinde merkeze gelen kursiyerler, odada bulunan eşyaların talan edildiğini, dikiş makinelerinin ve buharlı ütünün çalındığını fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatıldı.