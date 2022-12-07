İstegelsin indirimle büyüyecek

İstegelsin CEO’su Dehşan Ertürk, “İndirim modelinde satışa sunulan her üründe o ürüne özel turuncu ve yeşil olmak üzere iki farklı sepet indirimi görüntüleniyor. Örneğin bir toz deterjanın normal fiyatı 80 TL, ancak turuncu sepette 250 TL ve üzeri bir alışveriş yapması durumunda fiyatı 66 TL’ye düşüyor. Eğer yeşil sepette 500 TL ve üzeri bir alışveriş yapar ise bu rakam 60 TL’ye kadar gerileyebiliyor.
SATIŞLAR ARTACAK
Müşteriler, sepetlerine eklemek istedikleri ürünleri ne kadar indirimle alabildiklerini görebiliyorlar” dedi. Ertürk, satışları iki kat artırmayı hedeflediklerini belirterek, İstegelsin müşterilerinin yüzde 53’ünün kadın, yüzde 47’sinin erkeklerden oluştuğunu sistemde 5 binden fazla ürün olduğunu aktardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.