Fuat Kanpara vefat etti

1 ÇOCUK BABASI
İzmit Yenişehir Mahallesi Özel Sokak üzerinde ikamet eden TLS Lojistik firması çalışanlarından Fuat Kanpara(46)1 yıldır tedavi gördüğü bağırsak kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli 1 çocuk babası, Hamza Kanpara’nın oğlu, Fahri ve Cevat Kanpara’nın kardeşi, İş dünyasından Bilal KURT’ un dayısı, Fuat Kanpara’nıj cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yenişehir Rahmet Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.