Paraf kredi kartı 10. yılını kutluyor

10’uncu yıl nedeniyle açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bugün geldiğimiz nokta memnuniyet verici. 10 yılda birçok ilki hayata geçirdik, önemli başarılara imza attık, yakaladığımız bu ivmeyi önümüzdeki dönemde daha da yukarıya taşıyacağız” dedi. Kredi kartı Paraf ile önemli başarılara imza attıklarını belirten Arslan, “Yeni nesil bankacılık uygulamaları ve sürdürülebilir bankacılığa yapacağımız yatırımlarla bugüne kadar edindiğimiz tecrübeyi daha da ileriye taşıyacağız. Hedefimiz, ayrıcalıkları yeni tüketici segmentlerine açmak” dedi.