07 Ara 2022 - 16:07- Siyaset G: 07 Ara 2022 - 16:12

Sarıca: “Fıkra anlatıyorsunuz ama hiç komik değil”

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, ‘Araç alımını neden bu kadar uzattınız’ diyen AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur’a yönelik yaptığı açıklamada, “Fıkra anlatmayı bilmiyorsanız anlatmayın, şakanız komik değilse yapmayın efendiler! Zira bu milletin karnı sizin laflarınıza tok!” dedi
Sarıca: “Fıkra anlatıyorsunuz ama hiç komik değil” mask
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İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘ Araç alımını neden bu kadar uzattınız’ diyen AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur’a yanıt verdi.  Çetin Sarıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Alın size AKP ve MHP'den çok kısa bir fıkra;  "Araç alımını neden bu kadar uzattınız?" Ne kadar komik değil mi?  Değil efendim değil!!! Halkla dalga geçer gibi yapılan, akla mantığa sığmayan bu açıklamalar akıl tutulması değildir de nedir?

“DEFALARCA KARŞI ÇIKTINIZ”

Defalarca araçları kiralamak yerine satın almak için meclise teklif getirmedik mi?  Hizmet araçlarını satın almak daha kârlı, artık kiralamayalım, kiralama şirketlerini daha fazla zenginleştirmeyelim dedikçe sizin Cumhur İttifakı meclis üyeleri buna karşı çıkmadı mı?

“DOLAR 19.5 LİRA OLDU”

Biz Cumhur İttifakına hizmet araçlarını satın almayı kabul ettirme çalışırken 7 Lira olan Dolar şimdi 18 Lira; 9 Lira olan Euro da şimdi 19,5 Lira oldu!!! Belediye kendi hizmet araçlarına sahip olabilmek için sizin yüzünüzden daha fazla ödemek zorunda kalacak!!!

“KOMİK DEĞİLSE ŞAKA YAPMAYIN”

Şimdi de kalkmış neden geciktirdiniz diye milletle alay ediyorsunuz! Fıkra anlatmayı bilmiyorsanız anlatmayın, şakanız komik değilse yapmayın efendiler! Zira bu milletin karnı sizin şakalarınıza da, laflarınıza da karnı tok!”

# Araç, AKP, İzmit belediyesi

07 Ara 2022 - 16:07 - Siyaset

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