Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

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Çayırova Belediyesi, çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği veriyor. Bu çerçevede, 70 çölyak hastasına glutensiz gıda paketi dağıtıldı. Özel olarak hazırlanan glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine teslim edildi.