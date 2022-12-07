‘Her Şey Bedava’ tiyatro oyunu 26 Aralık’ta SDKM’de

Türk tiyatrosunun sevilen oyuncuları Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya ve Eylül İlbey’in rol aldığı ‘Her Şey Bedava’ adlı komedi türündeki tiyatro oyunu, 26 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Kocaeli halkı için sahnelenecek. Yönetmenliğini İlyas İlbey’in üstlendiği oyun, Kocaelili tiyatroseverlere keyifli dakikalar yaşatacak.

OYUNUN KONUSU

Oyun, İtalya varoşlarında yaşam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlükleri anlatıyor. İki işçi ailesinin gündelik yaşamlarının dışında gelişen olaylar karşısında, birbirlerine ve sisteme karşı verdikleri mücadelenin komedisi... Sürekli yükselen hayat pahalılığı karşısında varoşlarda yaşayan çocuklar, yaşlılar, kadınlar, işçiler, fiyatların zamlanmasına karşı hep birlikte eski fiyatlar üzerinden alışveriş yapmaya karar veriyorlar ve "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz! Her şey bedava" diyerek süpermarketteki yiyeceklere el koyuyorlar. Polis tarafından kuşatılan bir mahalle, kovalayan polisler, kaçan insanlar, aranan evler, saklanmaya çalışılan yiyecekler... Sistemi eleştiren fakat aynı zamanda sistemin kurallarını savunan bir koca karşısında, kalkıştığı eylemi savunabilmek için türlü oyunlara girişen bir kadın ve soluksuz bir kovalamaca...

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