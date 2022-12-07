07 Ara 2022 - 16:52- Ekonomi G: 07 Ara 2022 - 16:56

Asgari ücrette beklenti 7 bin 845 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret anketi sonucu belli oldu. İşte işçi, işveren ve kamuoyunun asgari ücret beklentileri...
Asgari ücrette beklenti 7 bin 845 TL mask
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Bugün başlayan asgari ücret görüşmelerinde beklentiler belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı.

Açıklamada, ”İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu” denildi.

YÜZDE 55’İ ‘İŞSİZLİK ARTAR’ DEDİ

SÖZCÜ’nün bakanlık kaynaklarından ulaştığı açıklamaya göre, ‘asgari ücret artınca işsizlik de artar mı’ sorusuna, katılımcıların yüzde 55'i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45'i ise artırmayacağı yanıtını verdi.

Kırılıma bakıldığında, işverenlerin bu soruya işsizliğin artacağı yönünde yanıt verenlerin oranı yüzde 68,8 olarak belirlendi.

TEMMUZ ZAMMI YETERLİ BULUNMADI

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60'ı temmuz ayında yapılan ilave artışı yeterli bulmadığını beyan etti. Katılımcılardan yalnızca yüzde 10'unun bu zammı yeterli bulması dikkat çekti.

Demografiye bakıldığında, araştırmaya katılanların yüzde 26,8'inin asgari ücretli olduğunu beyan etmesi de dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

AÇIKLAMALARI İŞVEREN İŞÇİDEN DAHA FAZLA İZLİYOR’

Ankette, asgari ücretle ilgili açıklamaların takip düzeyi de dikkat çekti.

İşçilerin yüzde 80,4'ü açıklamaları takip ettiğini belirtirken, işverenlerde ise bu oran yüzde 81,9’u buldu.

Toplam kamuoyunda ise asgari ücret açıklamalarını takip oranı yüzde 79,5 olarak tespit edildi.

TÜRK-İŞ ‘EN AZ 7 BİN 785 TL’ DEMİŞTİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bugün başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi konuşmuştu.

Atalay, “Biz masaya 5 bin 500 lira ile oturmayacağız, açlık sınırı olan rakamla (7 bin 785 lira) oturacağız. Onun üzerinde işveren ve hükümet ne rakam getirecek görelim. Katılmadığımız bir rakam olursa o masada olmayız, bunu da imzalamayız” dedi.

(Sözcü)

07 Ara 2022 - 16:52 - Ekonomi

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