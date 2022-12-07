Kocaeli Üniversitesi öğrencisi evinde ölü bulundu

Olay dün akşam saatlerinde İzmit Bayındırlık Toplu Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam eve gelen ev arkadaşı Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Beyza Sarı'yı evde hareketsiz halde buldu. Ev arkadaşının ihbarı üzerine eve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonucu Beyza Sarı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından beyza'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Sarı'nın cenazesi yarın memleketi Hatay Hassa Hacılar Köyü'nde toprağa verilecek. Öte yandan kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporu sonrası belli olacak.