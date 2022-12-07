07 Ara 2022 - 17:37- Asayiş G: 07 Ara 2022 - 17:40

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi evinde ölü bulundu

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Beyza Sarı, ev arkadaşı tarafından yaşadığı öğrenci evinde ölü bulundu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi evinde ölü bulundu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay dün akşam saatlerinde İzmit Bayındırlık Toplu Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam eve gelen ev arkadaşı Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Beyza Sarı'yı evde hareketsiz halde buldu. Ev arkadaşının ihbarı üzerine eve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonucu Beyza Sarı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından beyza'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Sarı'nın cenazesi yarın memleketi Hatay Hassa Hacılar Köyü'nde toprağa verilecek. Öte yandan kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporu sonrası belli olacak.
# Olay, Kocaeli Üniversitesi, sağlık

07 Ara 2022 - 17:37 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.965.219 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı mask
Otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Minibüsle fork-liftin çarpıştı: 1 Yaralı mask
Minibüsle fork-liftin çarpıştı: 1 Yaralı
Kasım ayında 72 trafik kazası yaşandı mask
Kasım ayında 72 trafik kazası yaşandı
“Dolandırılmayın” diye demeç verdi, dolandırıcılıktan tutuklandı mask
“Dolandırılmayın” diye demeç verdi, dolandırıcılıktan tutuklandı
DEAŞ'ın bombacısı yakalandı mask
DEAŞ'ın bombacısı yakalandı
Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı mask
Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL