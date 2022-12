Yuvam’daki aidat krizine yönetimden yanıt

Yuvam Akarca Konutları'nda yaşayan vatandaşlar, 485 ile 520 TL arasında değişen aidatın, bin 200 ve bin 700 TL'ye çıkarılacağı iddiasını duyunca 1 Aralık Perşembe akşamı duruma tepki göstermişti. Sitenin bahçesinde toplanan kalabalık, 'Yönetim istifa' sloganları eşliğinde site yönetimini protesto etmişti. Bir süre sonra tepki gösteren gruptan seçilen temsilciler ile site yönetimi bir araya gelerek, konu masaya yatırılmıştı. Yüksek aidat iddialarına cevap veren yönetim, kesinleşmiş bir kararın olmadığını, hizmet fiyatlarının artması sebebiyle bin 200 TL, kış aylarında ise bin 700 TL civarında aidat alınmasının ön görüldüğünü dile getirmişti. Durumun, kat malikleri ve temsilciler kurulu istişaresi sonucu karara bağlanacağını ifade eden yönetim, bunun keyfi bir uygulama olmadığını vurgulamıştı.

SİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Site Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özel, “Görevli olduğumuz Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi olarak, son günlerde basın aracılığıyla kamuoyuna yansıyan bölgemizdeki kimi gelişmelere ilişkin bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 1999 yılında ikamete açılan Yuvam Akarca Konutları 3803 dairenin oluşturduğu, 12 Bölge Yönetimi ile, 5711 sayılı Toplu Yapı Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yasalarına uygun yönetilen ve 3 mahalleden oluşan (Akarca, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak) geniş ve yoğun bir yerleşim alanıdır. Kurulduğu günden bu yana başta ısınma olmak üzere, aydınlatma, çevre düzenlemesi, blokların temizlenmesi ve ortak alanların bakım onarım hizmetleri Bölge Yönetimlerince yasalara uygun merkezi bir iradeyle yürütülmektedir.

“HENÜZ BELİRLENMİŞ BİR AİDAT MİKTARI YOK”

Bölge Yönetimleri ve Üst Yönetimlerin oluşumu her 2 yılda bir kat maliklerinin katılımıyla seçilen Temsilciler Kurulu üyeleri tarafından belirlenmektedir. Ortak hizmetlerin gideri ise yine kat maliklerince ödenen aidatlarla karşılanmaktadır. Söz konusu aidatların belirlenmesi ise konut tipi ve aldığı hizmete göre Bölge Yönetimlerini oluşturan Temsilciler Kurulu tarafından her yılın sonunda güncel koşullara göre belirlenmektedir. Yaklaşık 20 yıldır aynı yöntem ve uygulama ile süreç tamamlanmaktadır. Bugünlerde, 12 Bölge Temsilciler Kurulu her yıl olduğu gibi, tahmini bütçe çalışmalarını yürütmektedirler. Yuvam Akarca özelinde henüz tamamlanmış bir çalışma ve belirlenmiş bir aidat miktarı söz konusu değildir. buna rağmen, hazırlık süreçlerinde tartışılan alternatifli ödeme planlarını sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna taşınarak tartışıldığına tanık olmaktayız. Bugünlerde devam eden tahmini bütçemizi oluşturan ana ödeme kalemlerini paylaşmak isteriz;

1-Doğalgaz

2 - Elektrik

3- Personel gider

4- Temizlik giderleri

5- Bakım onarım

6- Çevre-ortak alan bakım onarım

Bugün hepimizi doğrudan etkileyen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının getirdiği ağır yükler hanelerimize yansıdığı gibi, bizim bütçelerimize yansımış olması da kaçınılmazdır. 2022 tahmini bütçemizi oluştururken baz aldığımız veriler ile bugünkü veri oranları karşılaştırması bakımından kamuoyumuzun takdirine sunarız.

- Doğalgaz: 2021 Aralık ayında metreküp fiyatı 2,64 TL iken bugün 7,49 TL’ye yükselmiştir. Bu nedenledir ki 2022 yılının ilk çeyreğinde tüm bölgelerimizin İzgaz'a olan borcu 5 milyon Tinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu ödemelerin tasfiyesi ancak Eylül ayının sonunda tamamlanabilmiştir.

Elektrik: 2021 yılında KW 0,85 iken bugün 2,54 kuruşa yükselmiştir. Kazanları besleyen enerji giderlerimiz %150’nin üzerinde artışa neden olmuştur.

- Personel gideri: 2021 yılında bir personelin asgari ücret tutarı brüt olarak 3.700 TL iken 2022 yılının ocak ve temmuz aylarında gelen 2 zamla bugün brüt (SGK Stopaj dahil) 7.603,43 TL’ye yükselmiştir. 2023 yılı yeni asgari ücret zammıyla birlikte bu oran daha da yükselecektir.

Temizlik giderleri: Bloklarımızın temizliğinde kullanılan deterjan, çöp poşeti, fırça vb. malzemelere 2021 yılındaki mevcut fiyatlarına yaklaşık %200 ü aşan zamlarla ciddi bir gider kalemine dönüşmüştür.

- Bakım onarım: 3083 konutumuzun tamamı merkezi sistemle ısıtılmaktadır. Mevcut ısınma ekipmanlarımız (kazan, hidrofor, pompa, panel ve vana vb.) 20 yılı aşkındır kullanılan eski teknolojiye sahip, yıpranmış ve sürekli arıza üreten bakımı giderek ağırlaşan yedek parça bulmada sıkıntılar yaşadığımız sistemin devamlılığı için ciddi anlamda giderlere sebep olmaktadır.

-Çevre bakım + aydınlatma: Bölgelerimizdeki tüm ortak alanlarımızın temizliği, ağaç budaması, otların biçilmesi ve sokak aydınlatmalarının ekipmanları (ampul ve arızalar) yine bölgelerimizin bütçelerinden karşılanmaktadır.

“MEVCUT AİDATLARLA BU SÜRECİ YÜRÜTMEK OLANAKSIZ”

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız tüm hizmetlerin gideri kat maliklerinin ödediği aidatlarla karşılanmaktadır. Özellikle sadece doğalgaz kalemini esas alıp eleştiride bulunmak, doğru olmadığı gibi yanlış ve algı yaratıcı bir yaklaşımla komşularımızın provoke edilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir. Zorunlu giderlerimizin bugünkü fiyatları izah ettiğimiz şekilde olmakla birlikte, yeni asgari ücret ve diğer kalemlere 2023 yılında gelecek muhtemel fiyat artışları da göz önünde bulundurulduğunda mevcut aidatlarla bu süreci yürütmek olanaksızdır. Bizler inanıyoruz ki Yuvam Aklarca Konutlarında ikamet eden komşularımızın ezici bir çoğunluğu bugün yaşadığımız ağır ekonomik koşulların farkındadır.

“HEDEFİMİZ KOMŞULARIMIZIN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAK”

Tüm bu gerçekliğe rağmen hayatın ve gelişmelerin olağan akışına aykırı hiçbir şey olmamış gibi, eskiyi devam ettirme çabası ve bizleri yaşanan olumsuz sürecin sorumlularıymış gibi ilan etmek akla ve vicdana uyan bir yanı yoktur. Birlikte yaşadığımız komşularımızın iradesiyle seçildiğimiz bu görevde temel hedefimiz komşularımızın hak ve menfaatlerini korumak, onların bize emanet ettikleri ödemelerini namuslu, şeffaf ve açıklanabilir şekilde ilgili yerlere zamanında aktarılmasına aracılık etmektir. Son günlerde şahsımıza dönük gerçekle ilgisi olmayan kimi konulara da bu vesileyle açıklama getirmek isteriz.

“HİÇBİR BÖLGE BAŞKANIMIZ 8-10 BİN TL MAAŞ ALMIYOR”

Özellikle iddia edildiği gibi hiçbir Bölge Başkanımız 8-10 bin TL maaş almamaktadır. Her bölge konut tipi ve hizmet giderine uygun olarak hazırladığı bütçede Temsilciler Kurulu kararıyla asgari ücreti geçmeyecek şekilde ortalama bir huzur hakkı verilmektedir. Tüm bölge başkanları her kat maliki gibi düzenli olarak aynı oranda aidatlarını ödemektedirler. TY Yöneticileri olarak 3 kişi asgari ücretin %25 i oranında 1.250 TL Denetim Kurulu üyeleri olan 3 kişiye ise kişi başı 275 TL huzur hakkı ödenmektedir. Ayrıca muhasebe ve aidat işleme gibi görevler için de 2 personelimiz asgari ücretle çalışmaktadırlar. Bunun dışında hiçbir arkadaşımız başka ad altında herhangi bir ücret veya dolaylı olarak bir kazanç elde etmemektedir. Yapılan tüm harcamalarımız denetime açıktır. Her yıl Denetim Kurulunca denetlenen ve Temsilciler Kurulu tarafından incelenerek ibra edilen bir uygulamamız söz konusudur.

“YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Sonuç olarak; Başta Toplu Yapı Yönetimi olarak tüm bölge başkanlarımızla bu duygu ve sorumlulukla hareket etmekteyiz. Birlikte yaşadığımız ve kendilerine karşı sorumlu olduğumuz tüm komşularımızın bize dönük haklı eleştiri, tepki ve önerilerine demokratik hakları olarak saygı duyarız. Ancak gerçekle ilgisi olmayan bilgi kirliliğine yol açan, kişilik haklarımızı rencide eden, bizleri zan altında bırakan ve komşularımızı provoke eden hiçbir davranışa sessiz kalmayıp, yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”