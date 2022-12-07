KYK burs/kredi sonuçlarında geri sayım...

Henüz resmi bir duyurunun yapılmadığı KYK burs sonuçlarında öğrenciler geçtiğimiz yıl bursların ne zaman ödenmeye başladığını internetten araştırıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin sonuçlar, kurum tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından üniversitelilerin erişimine açılacak. İşte, 2022-2023 KYK bursu sonuçları hakkında ayrıntılar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs sonuçları için herhangi bir tarih açıklamadı. Ancak her yıl başvuru ve sonuç takvimi benzerlik gösteriyor.

2021 yılında alınan KYK burs başvuruları 10 Kasım’da sona ermişti. Burs başvuru sonuçları ise 15 Aralık tarihinde erişime açıldı.

2022 yılında burs başvuru işlemleri ise 16 Kasım tarihinde kapandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs başvuru sonuçlarının bu takvim doğrultusunda burs sonuçlarının Aralık ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

KYK BURSUNUN GERİ ÖDEMESİ

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir.

Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.