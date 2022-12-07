07 Ara 2022 - 20:56- Gündem G: 07 Ara 2022 - 21:03

Tüpraş'ta muhalefet çoğunluğu ele geçirdi 

Gübretaş, Egesil, Ege Kimya ve TÜPRAŞ’ta örgütlü bulunan Petrol İş Sendikasının genel kurulu için geri sayım başladı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Tüpraş'ta muhalefet çoğunluğu ele geçirdi  mask
Haber albümü için resme tıklayın

TÜPRAŞ’ta yapılan seçimlerde ise Muhalefet Oluşum Delegasyonu işçilerle bir araya geldi. Delegelerin 3'te ikisini aldığını belirten muhalefet çoğunluğu ele geçirdi.

1634 çalışanın oy kullanma hakkının bulunduğu ve 93 delegenin belirlendiği TÜPRAŞ seçimlerinde her sandıkta çift liste yarışmadı. Ancak muhalefetin girdiği sandıkların çoğundan galip ayrılması dikkatlerden de kaçmadı. Yönetime göre muhalefet 39 delege çıkarırken, muhalefet bu sayının 57 olduğunu öne sürdü.

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Petrol-İş’te muhalefetin liderliğini yapan ve bu seçimlerde bir kez daha delege seçilen Yunus Emre Özdil, bugün Kuruçeşme Bayburtlular Dernek Lokalinde yaklaşık 100 işçi ile bir araya gelerek genel kurul öncesi son durumu anlatıp işçilerin sorularını yanıtladı. Fabrikadaki 93 delegeden 60’ını aldıklarını söyleyen Özdil, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: 

YIKILMAZ DENİLEN DAĞLAR

“Bu bizim için büyük bir onur. Yarın çok daha kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Yarın yakılmaz denilen dağların kurabiye gibi dağıldığını anlayacaksınız. Biz burada hep beraber bir duruş gösterdik. Bu duruşu arkamızdaki arkadaşlar gördü, cesaretlendi. Karşısına çıktığımız insanlar korktu. Yarın ola ki bir hata yaparım; gelin bana bunu cesaretle, açık yüreklilikle söyleyin. Beni destekleyeceksiniz diye ömrü billah arkamda duracaksınız diye bir şey yok. 

İŞÇİNİN MADDİ VE MANEVİ ÇÖKTÜĞÜ GÜNLER 

Karşısına çıktığımız insanlar yıllardır yaptıkları ayak oyunlarıyla bizleri gayet güzel uyutup yönetmeye çalıştılar ama bu sefer artık bıçak kemiğe dayandı. Tüpraş işçisinin hem maddi hem de manevi olarak çöktüğü günlerdeyiz. Ben ile girdiğimde araba, ev muhabbeti yapılan fabrikamda bugün tuvalet kağıdı konuşuluyor. Geldiğimiz nokta çok vahim bir durum. Bunu biz buradan alıp çok daha iyi yerlere götüreceğiz inşallah.

3’TE 2 DELEGEYİ ALDIK

3’te 2 delegeyi aldık Allah’a şükür. Karşı taraf şu anda Tüpraş’ta tulum çıkardıklarını iddia ediyor, o şekilde hipnotize ediyorlar arkadaşları. Ekipte kimler var diye soruluyor. Ekipte ilerleyen günlerde netleşecek şeyler var. Belki koltuk vereceğiz, belki kopmalar olacak. Kabul edeceğimiz, etmeyeceğimiz arkadaşlarımız var. Bize bu yolda emek veren arkadaşlarımızın hiçbiri buradan emeğinin karşılığını almadan ayrılmayacak. Ben ne isem, siz de aynı cesareti gösterip çıktınız. 

EMEKLİ KİMSEYİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Şubede emekli kimseyi görmek istemiyoruz diye yola çoktık. Emeklilerin gitme vakti geldi. Temizlenme, detoks vakti geldi. Yerlerine bizler geçiyoruz inşallah Allahın izniyle. Bundan sonra daha genç ve akıllı beyinler bu şubeyi yönetecek. Bı kadar rahat olunmayacak, uyum içinde çalışılacak. Bu şekilde zamlar da konuşulur, promosyonlar da konuşulur. Genel merkezi hareketlendirecek bir şube yönetimiyle genel merkezle çözemeyeceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Genel merkezin şu anda tedirgin olmasının sebebi de kocaeli şubenin şu anda yıkılmak üzere olması nedeniyledir.” ifadelerini kullandı.

# genç

07 Ara 2022 - 20:56 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.965.219 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Sözleşmeli personelimize kadro BEM BİR-SEN kazanımıdır” mask
“Sözleşmeli personelimize kadro BEM BİR-SEN kazanımıdır”
AGD’den Doğu Türkistan tepkisi! mask
AGD’den Doğu Türkistan tepkisi!
Hastaneler kapatılırsa vatandaş 5 dakikada gideceği hastaneye nasıl gidecek? mask
Hastaneler kapatılırsa vatandaş 5 dakikada gideceği hastaneye nasıl gidecek?
Milli Eğitim'e mazot desteği verilecek mask
Milli Eğitim'e mazot desteği verilecek
Lastik ve jant satın alınacak mask
Lastik ve jant satın alınacak
Konaklamasız orman parkının kiralanması işi ihale edilecek mask
Konaklamasız orman parkının kiralanması işi ihale edilecek
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL