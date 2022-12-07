Tüpraş'ta muhalefet çoğunluğu ele geçirdi 

TÜPRAŞ’ta yapılan seçimlerde ise Muhalefet Oluşum Delegasyonu işçilerle bir araya geldi. Delegelerin 3'te ikisini aldığını belirten muhalefet çoğunluğu ele geçirdi.

1634 çalışanın oy kullanma hakkının bulunduğu ve 93 delegenin belirlendiği TÜPRAŞ seçimlerinde her sandıkta çift liste yarışmadı. Ancak muhalefetin girdiği sandıkların çoğundan galip ayrılması dikkatlerden de kaçmadı. Yönetime göre muhalefet 39 delege çıkarırken, muhalefet bu sayının 57 olduğunu öne sürdü.

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Petrol-İş’te muhalefetin liderliğini yapan ve bu seçimlerde bir kez daha delege seçilen Yunus Emre Özdil, bugün Kuruçeşme Bayburtlular Dernek Lokalinde yaklaşık 100 işçi ile bir araya gelerek genel kurul öncesi son durumu anlatıp işçilerin sorularını yanıtladı. Fabrikadaki 93 delegeden 60’ını aldıklarını söyleyen Özdil, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

YIKILMAZ DENİLEN DAĞLAR

“Bu bizim için büyük bir onur. Yarın çok daha kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Yarın yakılmaz denilen dağların kurabiye gibi dağıldığını anlayacaksınız. Biz burada hep beraber bir duruş gösterdik. Bu duruşu arkamızdaki arkadaşlar gördü, cesaretlendi. Karşısına çıktığımız insanlar korktu. Yarın ola ki bir hata yaparım; gelin bana bunu cesaretle, açık yüreklilikle söyleyin. Beni destekleyeceksiniz diye ömrü billah arkamda duracaksınız diye bir şey yok.

İŞÇİNİN MADDİ VE MANEVİ ÇÖKTÜĞÜ GÜNLER

Karşısına çıktığımız insanlar yıllardır yaptıkları ayak oyunlarıyla bizleri gayet güzel uyutup yönetmeye çalıştılar ama bu sefer artık bıçak kemiğe dayandı. Tüpraş işçisinin hem maddi hem de manevi olarak çöktüğü günlerdeyiz. Ben ile girdiğimde araba, ev muhabbeti yapılan fabrikamda bugün tuvalet kağıdı konuşuluyor. Geldiğimiz nokta çok vahim bir durum. Bunu biz buradan alıp çok daha iyi yerlere götüreceğiz inşallah.

3’TE 2 DELEGEYİ ALDIK

3’te 2 delegeyi aldık Allah’a şükür. Karşı taraf şu anda Tüpraş’ta tulum çıkardıklarını iddia ediyor, o şekilde hipnotize ediyorlar arkadaşları. Ekipte kimler var diye soruluyor. Ekipte ilerleyen günlerde netleşecek şeyler var. Belki koltuk vereceğiz, belki kopmalar olacak. Kabul edeceğimiz, etmeyeceğimiz arkadaşlarımız var. Bize bu yolda emek veren arkadaşlarımızın hiçbiri buradan emeğinin karşılığını almadan ayrılmayacak. Ben ne isem, siz de aynı cesareti gösterip çıktınız.

EMEKLİ KİMSEYİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Şubede emekli kimseyi görmek istemiyoruz diye yola çoktık. Emeklilerin gitme vakti geldi. Temizlenme, detoks vakti geldi. Yerlerine bizler geçiyoruz inşallah Allahın izniyle. Bundan sonra daha genç ve akıllı beyinler bu şubeyi yönetecek. Bı kadar rahat olunmayacak, uyum içinde çalışılacak. Bu şekilde zamlar da konuşulur, promosyonlar da konuşulur. Genel merkezi hareketlendirecek bir şube yönetimiyle genel merkezle çözemeyeceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Genel merkezin şu anda tedirgin olmasının sebebi de kocaeli şubenin şu anda yıkılmak üzere olması nedeniyledir.” ifadelerini kullandı.