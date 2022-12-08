TSYD İzmir kupayı aldı “9-4”

GOL KRALLIĞI 3’E BÖLÜNDÜ

Şampiyon olan TSYD İzmir’e kupasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İGC Başkanı Gappi takdim etti. Turnuvaya ismi verilen merhum gazeteci Hüseyin Yangır’ın çocukları Evren Yangır ve Emre Yangır’a anı plaketlerini ise TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş takdim etti. TSYD İzmir’den Arda Akman, 16 gol atarak Yenigün Spor’dan Arda Yoğurtçu ve DHA Spor’dan Davut Can ile birlikte gol kralı oldu.

TSYD İZMİR’İN ŞAMPİYON KADROSU

Bahri Okumuş

Gökhan Özyurtlu

Ali Gözeten

Hasan Ercazip

Serhan Çifdalöz

Arda Akman

Sinan Kerim Uçkaç

Fatih Öner

Eray Arpaşin

Onur Tungut

Yiğit Ege Ak