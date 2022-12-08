TSYD İzmir kupayı aldı “9-4”

GOL KRALLIĞI 3’E BÖLÜNDÜ
Şampiyon olan TSYD İzmir’e kupasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İGC Başkanı Gappi takdim etti. Turnuvaya ismi verilen merhum gazeteci Hüseyin Yangır’ın çocukları Evren Yangır ve Emre Yangır’a anı plaketlerini ise TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş takdim etti. TSYD İzmir’den Arda Akman, 16 gol atarak Yenigün Spor’dan Arda Yoğurtçu ve DHA Spor’dan Davut Can ile birlikte gol kralı oldu.
TSYD İZMİR’İN ŞAMPİYON KADROSU
Bahri Okumuş
Gökhan Özyurtlu
Ali Gözeten
Hasan Ercazip
Serhan Çifdalöz
Arda Akman
Sinan Kerim Uçkaç
Fatih Öner
Eray Arpaşin
Onur Tungut
Yiğit Ege Ak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.