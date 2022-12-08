Prof.Dr. Bülent Arı itiraf etti

Arı'nın tedbir kararı gereği Kocaeli Üniversitesi'ne girişi yasaklanırken İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden de uzaklaştırıldı. Arı'nın karakoldaki ifadelerinde ise telefonu zorla aldığını ve tabloyu kırdığını itiraf ettiği görüldü.

Olay 28 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 12:00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre YÖK Denetleme Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Bülent Arı, eski Doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K. isimli kadın öğretim görevlisinin odasını bastı. Ş.K.’nın ifadesine göre Prof. Dr. Bülent Arı, Ş.K’nın telefonunu el koyup, “ Benim olacaksın, seninle evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırı” dedi ve Ş.K.’nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdı ve sözlerini devamında Arı” Sen terbiyesiz hayasızsın.” dedi. Bu esnada içeri giren erkek arkadaşı ile tartışan Arı “Benim kadınımı kimse benden alamaz” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın üniversite güvenliğine bildirilmesi üzerine güvenlik tarafından konu emniyet güçlerine ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Bülent Arı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan Bülent Arı karakoldan serbest bırakıldı.

"HOŞ GELDİNİZ HOCAM" DEDİ

Ş.K’nın odasına girdiğini ve tabloyu kırdığını da kabul eden Arı, ifadelerinde “Üniversiteye geldiğimde Ş.K.’nın odasını sordum, akabinde bana burada bulunan görevliler odayı gösterdi, odaya girdiğimde Ş.K. tek başına oturuyordu. Ben de girdim, hatta beni çok iyi karşıladı, ‘hoş geldiniz hocam’ dedi. Ben de kendisine O.Ş. ile ilgili olan düşüncelerimi anlatmaya başladım. Ben Ş.K’ya bunları anlatırken, Ş.K. bana dersinin olduğunu söyledi, ben de ‘tamam, sen dersine git, ben istersen dersiniz bitince geleyim’ dedim. Ş.K. da bana ‘yok hocam gitme’ dedi. Konuşmak istedi ve odadan ayrılarak gitti, kısa süre sonra odaya geldi. Ama dışarıda konuşmak istedi, ben de ‘tamam’ dedim. Bu sırada O.Ş. isimli şahsın Ş.K’ya verdiği orijinal olmayan bir resim gördüm, ‘bunun bile sana aslını vermemiş, bak fotokopi’ dedim. Sonra çerçeveyi aldım ve sertçe yere bırakınca kırıldı. Meğerse çok ince bir camla kaplıymış.

TELEFONU ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Ben kendisine bak bu(O.Ş.) sana yalan söylüyor, ver telefonunu göstereceğim, dedim, bu sırada telefon Ş.K.’nın elindeydi, ben almak istedim. Ş.K. ise vermedi, ben telefonu çekip elimden aldım birlikte dışarı çıktık. “ ifadelerini kullandı.

TEDBİR KARARI

Akademisyen Ş.K.’nın talebi üzerine, Kocaeli 1. Aile Mahkemesi, Prof. Dr. Bülent Arı hakkında, “Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşamaması ve gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşamaması” kararı verdi. Kararın 30 gün süreyle geçerli olduğu, 30 gün dolduktan sonra Ş.K’nın süreyi uzatacağı öğrenildi.

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada"Basında çıkan haberler üzerine Prof. Dr. Bülent Arı hakkında Üniversitemiz tarafından soruşturma başlatılmış olup, öğretim üyesi geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Bu tedbirler kapsamında öğretim üyesinin dersleriyle ilgili program düzenlemesi duyurulacaktır."ifadeleri kullandı.

“HER ZAMAN CAHİL HALKA GÜVENDİM”

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Arı geçmişte katıldığı bir canlı yayın programında “Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” demiş ve skandal yorumlara imza atmıştı. Kamuoyunda yoğun eleştirilere neden olan Arı, yıllardır görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmek zorunda kalmıştı.

KILIÇDAROĞLU “GERiZEKALI” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Cahil halka daha çok güveniyorum” diyen Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı’ya sert sözlerle yüklenmiş “Nasıl okumuş, nasıl profesör olmuş. Hani gerizekalı desem adama hakaret etmiş olurum. Gerizekalılığın da bir düzeyi var” diye tepki göstermişti.