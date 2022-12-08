Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

Olay, gece saatlerinde Barış Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JN 1710 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan dönel kavşağa çıktı. Kazada araçta bulunan iki şahıs yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine şahıslar kazaya karıştıkları aracı bırakarak yaralı halde olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, şahısların neden kaçtığını bulabilmek için çalışma başlattı.