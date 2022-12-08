08 Ara 2022 - 10:07- Kültür-Sanat G: 08 Ara 2022 - 10:12

KASK ve kentin gençlerinden muhteşem fotoğraf sergisi

Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği 42 yıllık tecrübesiyle kentin gençlerine rehber oldu
KASK ve kentin gençlerinden muhteşem fotoğraf sergisi mask
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YEDEP Yerel Destekleme Programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve KASK paydaşlığında “Gençler fotoğraf sanatı kent kültürü ve doğa ile buluşuyor” adlı projede 60 genç fotoğraf için bir araya geldi.
Üç ay süren proje “Planlama, Buluşma, Uygulama” aşamaları sonrası “Kent ve doğa” adlı fotoğraf sergisinin açılışı ile taçlandı.
Seka Kağıt Müzesi’nde açılan sergiye fotoğraf severler öğrenciler ve Kentimizin sivil toplum örgütleri büyük ilgi gösterdi.
Kartepe Kubilay Ortaokulu, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, 24 Kasım Anadolu Lisesi, Kocaeli Fen Lisesi öğrencileri ile gönüllü fotoğraf severler projeye yoğun ilgi gösterdi. Proje sergisinde kent yaşamı, kentin sokakları, kentin tarihi dokuları,kentin yürüyüş parkurları ile kentin doğa güzelliklerinin anlatıldığı 85 fotoğraf sergileniyor.

KASK Başkanı Duygu Nazire Kaşıkçı ve Proje Koordinatörü Erdem Arcan; “KASK Kentin gençleri ile el ele tutuşarak, fotoğraf sanatı adına tarih yazdı, imzasını da Seka Kağıt Müzesi’nde açılan sergide attı.” açıklamasını yaptı. Sergi 15/Aralık/2022 tarihine kadar fotoğraf severler için açık kalacak.

# genç, Kartepe, Büyükşehir Belediyesi

08 Ara 2022 - 10:07 - Kültür-Sanat

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