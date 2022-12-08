08 Ara 2022 - 10:20- Siyaset G: 08 Ara 2022 - 10:25

Yaman: “Okullara beslenme desteği gündeme dahi alınmadı”

Körfez Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Sevgi Yaman, Körfez Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında Millet ittifakı olarak yükselen mutfak enflasyonu sebebiyle okullara beslenme desteği sağlanmasının gündeme alınmasını istediklerini belirterek, “Okullara beslenme desteği sağlanması, AKP tarafından gündeme dahi alınmadı.” dedi

Emre Sadık
Emre Sadık Tüm Haberleri
Yaman: “Okullara beslenme desteği gündeme dahi alınmadı” mask
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Sevgi Yaman sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından açıklanan Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına göre; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7.786,85 TL'ye,  gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 25.364,35 TL'ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 10.171,17TL'ye yükseldi. Yine TÜRK-İŞ'in verilerine göre 'mutfak enflasyonu'ndaki değişim Kasım 2022'de şu şekildedir:

'Mutfak enflasyonu' ndaki bu değişim önceki aya göre % 4,87 olurken on bir aylık değişim oranı % 90,02 olmuştur. Son on iki ay da ise artış oranı ise % 137,38 olarak hesaplanmıştır. Maalesef açlık sınırı asgari ücretin 2.285 TL üzerinde olmuştur.” dedi.

Bahsettiğimiz bu veriler doğrultusunda ülkemizde uygulanan asgari ücretin açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığını dile getiren Yaman, “Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının hiç değilse günde bir öğün sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için anaokulu - ilköğretim ve lise çağındaki çocuklarımıza belediyemiz tarafından beslenme desteği sağlanması konusundaki önergemizin CHP ve İYİ Parti Meclis Grubu olarak meclis gündemine alınarak görüşülmesini arz ederiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

# eğitim, chp, KONUT, elektrik, sağlık, İyi Parti, türkiye, Okul

08 Ara 2022 - 10:20 - Siyaset

Muhabir  Emre Sadık

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