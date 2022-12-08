Şeker, TBMM'de Tapu ve Kadastro bütçesi hakkında konuştu

2023 BÜTÇESİ BÜYÜMEYİ ÖNCELEYEN BÜTÇEDİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine AK Parti grubu adına konuşma yapan Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 2023 bütçesinin, yatırım, istihdam, ihracat ve büyümeyi önceleyen bütçe olduğunu ifade ederken yapmış oldu konuşmasında “2023 yılı bütçesi; işçinin, işverenin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, memurun, sanatçının, gencin, yaşlının, dezavantajlının kısacası 85 milyonun bütçesidir. 2023 yılı bütçesi; 780 bin kilometrekare vatan toprağımıza canını veren, kanını döken aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkan bütçedir.

TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM YAYGIN OLARAK KULLANILIYOR

2023 yılı bütçesi; Anayasaya göre mülkiyet hakkı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet haklarının korunmasını, kullanımının kolaylaştırılmasını ve muhafazasını sağlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bütçesidir.

KESİNTİSİZ HİZMET VERMEKTEDİR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, teknolojiyi ve bilişimi her alanda yaygın olarak kullanan, 81’i kadastro ve 973’ü tapu olmak üzere 1054 müdürlükle,18.659 personelle 175 yıllık köklü bir kurum olup birkaçını ifade edeceğim çok değerli projeleri uygulamaya koyarak 85 milyon vatandaşımıza kesintisiz hizmet vermektedir.”

TAPU VE KADASTRO PROJELERİ

Web-Tapu projesiyle, gayrimenkul sahiplerinin müdürlüklere gitmeden başvurusunu, işlemin takibini, harç ödemelerini ve her türlü belge teminini bulunduğu ortamda çay ve kahvesini yudumlarken yapabilmekte. Karekod Akıllı Tapu projesiyle, taşınmazın konumunu belirleme de dahil olmak üzere tüm bilgilere aracısız direk ulaşma imkânı sunuyor. Türkiye Tapu Sistemi projesiyle, il, İlçe hatta ülke sınırlarını kaldırarak mülki sınıra bağlı olmaksızın TAKBİS sistemiyle direk işlem yapılabiliyor. Bu ve buna bezer daha çok projelerle, taşınmaza ait temel verilere cep telefonlarından bile ulaşım sağlanırken müdürlüklere gitmeden E-devlet üzerinden gayrimenkuller hakkında bilgi alınıyor, en son atılacak imzaya kadar bütün işlemler yapılabiliyor.

KADASTRO VE TAPULAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, AK Parti iktidarıyla insanı kendi ayağına getirterek değil, insanın ayağına giderek hizmet veriyor. Ülke genelinde kadastro ve tapulama çalışmalarını tamamlayan genel müdürlük, taşınmazların konumunu gösteren Mekânsal Gayrimenkul Sistemi ile tapuda kayıtlı 58 milyon parselin sisteme entegrasyonunu da sağladı.

3 BOYUTLU KADASTRO

Elektronik Kimlik Doğrulama projesiyle, tapu işlemlerinde muhtemel sahtecilik olaylarının önüne geçildi. Tapu Arşiv Bilgi Sistemi projesiyle, Osmanlı’dan devredilen 26 ülkeye ait yaklaşık 25 milyon arşiv belgesini muhafaza ederken bu tarihi mirası, gelecek nesillerin de istifadesine sunuyor. Yabancılara yönelik 6 dilde hizmet veren Your Key Türkiye projesiyle ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancılara hizmet veriyor. Afet bölgesinde, afet sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine imkân sağlayan Mobil Tır Projesi geliştirildi. Ayrıca 3 boyutlu kadastro çalışmalarına taşınmazlara ait değer bilgi merkezinin kurulmasına ve yapay zekâ sistemi çalışmalarına devam ediyor.

SER VERİP SIR VERMEDEN

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmed Han’ın kanunnamesine dayanarak, Sultan I. Mahmud’un emrini yerine getirmeyerek kellesinden olan defterhane memuru, memurların evliyası Server Dede gibi, ‘Ser verip sır vermeden’ milletimize hizmet etmeye devam eden başta genel müdürümüz olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.

ÜST ÜSTE 21.BÜTÇE

Üst üste 21 bütçeyi yapıp uygulamak cumhuriyet tarihinde AK Parti’nin dışında başka bir partiye nasip olmamıştır. Bundan sonrada bütçeleri yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, onun liderliğinde hizmet eden bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçemizin, aziz milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.