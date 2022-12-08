08 Ara 2022 - 10:47- Spor

Belediye Derincespor’da yaprak dökümü başladı!

3. Lig 1. Grup’ta topladığı 26 puanla Play-Off sınırında yer alan Belediye Derincespor’da şok üstüne şok yaşanmaya devam ediyor. Son 1.5 sezonu filmlere konu olacak türden entrikalarla geçen sarı lacivertliler maddi kriz nedeniyle daha önce kulübü alacaklarından ötürü TFF’ye veren futbolculardan 3’ü şehri terk etti