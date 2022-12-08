Belediye Derincespor’da yaprak dökümü başladı!

DEVRE ARASINDA 14’Ü SERBEST KALABİLİR
Takımın 3 as futbolcusu, kanat forvet Ramazan Özkabak, orta saha oyuncusu Kadir Torbacı ve santrfor Tufan Deniz Gelen kulüpten ayrıldı ve memleketlerine gitmek zorunda kaldı. Aylardır mağduriyet yaşayan futbolcuların 11’inin daha devre arasında serbest kalma durumları söz konusu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.