CHP’de Hülya Yolcubal milletvekilliğine aday

CHP’de seçim süreci başladı. Milletvekili olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile yöneticiler, 26 Aralık’a kadar istifalarını vermek zorunda. Kimileri de şimdiden adaylığını açıklayarak çalışmalara başladı. CHP İl Kadın Kolları eski Başkanı Hülya Yolcubal da milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor. Kadın Kolları Başkanlığı döneminde başarılı çalışmalara imza atan yüksek jeoloji mühendisi Yolcubay, sürekli halkın içinde olduğunu, halkın nabzını tuttuğunu söyledi.

KARARSIZ SEÇMENLER

Gazetemizi ziyaret eden Yolcubal, “Yaptığım görüşmelerde, sohbetlerimizde halkta bir kararsızlık hakim, kararsızları ikna edip, CHP’ye oy vermelerini sağlamalıyız. Haziran ayındaki seçimler, tarihi bir seçim. Bu seçimlerde öncelikle sandıklara sahip çıkmalıyız. Her sandığı Çanakkale gibi, Conk Bayırı, Kocatepe gibi savunmalıyız, korumalıyız” dedi.

İLK DÖRT SIRADA İKİ KADIN OLMALI

Yıllardır siyaset içinde olduğunu söyleyen Yolcubal, “Yıllardır siyaset yapıyorum, Kocaeli’nin her bölgesine gittim. Bu kez milletvekili olarak partime ve Kocaeli’ye hizmet vermek istiyorum. Milletvekilliği sıralamasında ilk dört sırada iki kadın adayın olmasını temenni ediyorum. Milletvekili adaylığımı duyurduğumda, çok olumlu dönüşler alıyorum, bu da beni mutlu ediyor” dedi.

CHP İl Kadın Kolları eski Başkanı Hülya Yolcubal, gazetemizi ziyaret ederek genel seçimlerde milletvekilliğine aday olacağını söyledi.

CHP İl Kadın Kolları eski Başkanı Hülya Yolcubal, gazetemizi ziyaret etti.