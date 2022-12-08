08 Ara 2022 - 11:03- Eğitim G: 08 Ara 2022 - 11:06

Kocaeli Bilnet Okulları’nda paylaşmak bir gelenek
Kocaeli Bilnet Okulları’nda paylaşmak bir gelenek mask
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İzmit Tepeköy Mahallesinde bulunan Kocaeli Yerleşkesinde Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesinden oluşan 60 dersliği ve öğrencilerinin çok yönlü gelişimini destekleyen, çeşitli aktivite alanları bulunan, 15 bin m2 kapalı alana sahip, güçlü öğretmen kadrosu ile öğrencilerinin akademik ve sosyal yönden gelişimlerini, 21. yüzyılın beklentilerinden haberdar olmalarını hedefleyerek geleceklerini tasarlayan Özel Kocaeli Bilnet Okulların da Öğrencilerinin LGS ve YKS sınavlarında üstün başarı sağlamaları, istedikleri mesleğe tüm yeterlilikleriyle adım atarak fark yaratmaları, her türlü yaşam kalitesine ulaşmalarını hedef olarak belirleyen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında açıldığı yıldan itibaren her yıl Türkiye derecelerine imza atan KOCAELİ BİLNET Okulları akademik başarılarının yanında çok yönlü gelişimi destekleyen, yaşamı kucaklayan robotik, satranç, basketbol, yüzme, müzik, gibi sosyal kulüp dersleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerinin yeteneklerinin keşfedilmesine imkân sağlıyor.

İlimizde 5 yıldır hizmet veren eğitimin öncü kurumu Özel Kocaeli Bilnet Okulları düzenlediği Geleneksel Kardeşim Üşümez Ben Varım projesiyle ihtiyaç sahibi dostlarını unutmadı.

Geçtiğimiz yıl Pendik’teki bu sene de Kandıra’daki evlatlarımıza hazırladıkları kış hediyeleriyle biz varsak kimse üşümez, dedi. Okul idaresi ve öğretmeler liderliğinde yönetilen etkinlikte, onlarca çocuğun mont ve bot ihtiyacı karşılandı. Velilerin büyük ilgi gösterdiği projenin benzerlerinin önümüzdeki sene de yapılacağın belirten okul yönetimi, eğitimin en büyük amacının topluma hizmet olduğunu bildirdi. Öğrencilerine sosyal dayanışmanın önemini kavratan,Kocaeli Bilnet Okulları ailesine biz de örnek davranışlarından ötürü teşekkür ediyoruz.

# türkiye, Okul

08 Ara 2022 - 11:03 - Eğitim

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