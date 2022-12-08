08 Ara 2022 - 11:44- Ekonomi G: 08 Ara 2022 - 11:47

Gebze zabıtası kasap denetiminde

Gebze'de zabıta ekipleri veteriner hekim ve gıda mühendisi eşliğinde kasap ve soğuk hava depolarında denetim yaptı
Gebze zabıtası kasap denetiminde mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ekipler denetimlerinde etlerin rengi, kokusu, muhafaza şartları, kesim tarihleri ile nereden temin edildikleri, sakatat ve kanatlı hayvan etlerinin son kullanma tarihleri, karkas etlerde yetkili kesimhane mührü olup olmadığı, özellikle soğuk hava depolarında etlerin yerle temasının olmaması, askıda et aralığı arasında mesafelerin olması, duvar ve benzeri yerlere temas etmemesi, müşteriyi aydınlatıcı fiyat listesi olup olmadığı gibi çeşitli durumları denetledi. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan ticari faaliyette bulunan ve kurallara uymayan iş yerlerine idari yaptırım uygulayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin belirlenen periyotlarda sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

08 Ara 2022 - 11:44 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.957.498 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? mask
Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
KYK burs/kredi sonuçlarında geri sayım... mask
KYK burs/kredi sonuçlarında geri sayım...
İkinci toplantı 14 Aralık'ta mask
İkinci toplantı 14 Aralık'ta
Asgari ücrette beklenti 7 bin 845 TL mask
Asgari ücrette beklenti 7 bin 845 TL
Paraf kredi kartı 10. yılını kutluyor mask
Paraf kredi kartı 10. yılını kutluyor
İstegelsin indirimle büyüyecek mask
İstegelsin indirimle büyüyecek
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL