Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimlerinin üç etabı, 30 ilde bugün sona erdi. Kuralarda toplam 60 bin konutun hak sahipleri belirlendi.
TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ
Dördüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 12-29 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 556 konut için yapılacak . 12 Aralık itibarıyla Samsun’da başlayacak dördüncü etap kura çekilişi 19 Aralık'a kadar devam edecek.
1 Aralık: Bolu, Karaman
2 - 3 Aralık: Düzce
3 - 7 Aralık: Konya
4 - 5 Aralık: Zonguldak
6 Aralık: Bartın
7 Aralık: Karabük
12-14 Aralık Samsun
13 Aralık Amasya
14-15 Aralık Çorum
15-16 Aralık Ordu
16-18 Aralık Sivas
17 Aralık Giresun
19 Aralık Tokat
Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
TOKİ KURA ÇEKİMİNDE ÜÇ ETAP TAMAMLANDI
Üçüncü etap kura çekimi, 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için yapıldı. Kura çekimi Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük’te noter huzurunda gerçekleştirildi.
İlk üç etap sonrasında kurada, 1.220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli, 14 bin 495 emekli, 20 bin 856 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.
TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI
(Sözcü)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.