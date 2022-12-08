08 Ara 2022 - 12:04- Ekonomi G: 08 Ara 2022 - 12:44

Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde, 30 ilin kura sonuçları noter huzurunda tamamlandı. Kura çekimi ile 60 bin 928 konutun hak sahipleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 12-29 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 556 konut için yapılacak kura çekimi tarihlerini duyurdu
Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimlerinin üç etabı, 30 ilde bugün sona erdi. Kuralarda toplam 60 bin konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

Dördüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 12-29 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 556 konut için yapılacak . 12 Aralık itibarıyla Samsun’da başlayacak dördüncü etap kura çekilişi 19 Aralık'a kadar devam edecek.

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

12-14 Aralık Samsun

13 Aralık Amasya

14-15 Aralık Çorum

15-16 Aralık Ordu

16-18 Aralık Sivas

17 Aralık Giresun

19 Aralık Tokat

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİNDE ÜÇ ETAP TAMAMLANDI

Üçüncü etap kura çekimi, 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için yapıldı. Kura çekimi Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük’te noter huzurunda gerçekleştirildi.

İlk üç etap sonrasında kurada, 1.220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli, 14 bin 495 emekli, 20 bin 856 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI

(Sözcü)

# KONUT, genç

08 Ara 2022 - 12:04 - Ekonomi

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