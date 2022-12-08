08 Ara 2022 - 12:09- Spor

Kocaelispor’un maçı canlı yayınlanacak

2 ve 3. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu olan Fuchsports.TR, Kocaelispor’un Kastamonuspor ile deplasmanda oynayacağı maçı yayın programına aldı