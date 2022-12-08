Milyarlık ihaleye 6 firma katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de 320 bin metrekare alanda yapılması planlanan ve yaklaşık maliyetinin 1 milyar TL olması beklenen Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi projesinin 31 Ağustos’ta yapılan ön yeterlilik ihalesinin ardından proje yapım ihalesi bugün gerçekleştirildi. Ön yeterliliği geçen firmalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan ihale salonunda proje yapımı için tekliflerini verdi.

İKİNCİ OTURUMDA TEKLİFLER AÇIKLANACAK

Etüt ve Proje Şube Müdürü Ercan Özkan’ın komisyon başkanlığını yaptığı ihaleye 6 firma teklif sundu. İhaleye teklif veren firmalar; Artı Mimarlık, Koba Proje, Bimtaş Boğaziçi İnşaat, Tümaş Türk Mühendislik, Aartı Planlama ve N.K.Y. Mimarlık oldu. Dün yapılan teknik değerlendirmenin ardından ikinci oturumda projenin muhammen bedeli ile firmaların mali teklifleri açıklanacak.

YAŞAM ALANI KURULUYOR

Yapımı ile ilgili yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından yaklaşık 10 aylık sürede tamamlanması beklenen ve Büyükşehir Belediyesi’nin 92 milyon TL ödeyerek satın aldığı 321 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak olan bu görkemli projenin yaklaşık 230 bin metrekaresi planlanarak çalışmalara başlanacak ve bölgeye tam anlamıyla bir yaşam alanı kurulacak.

3 BİN ARAÇLIK OTOPARK

Projenin yaklaşık 60 bin metrekarelik bölümüne birçok yapı yer alacak. Fuar merkezi ise iki katlı olarak inşa edilecek. Ayrıca proje alanında 6 adet sergi salonu, restoran, fuaye, idari ofisler, yaklaşık 20 bin metrekare kullanım alanına sahip 2 bin 500 kişilik kongre merkezi, 10 bin metrekare kullanım alanına sahip 4 yıldızlı ve 120 oda kapasiteli otel, yaklaşık 10 bin metrekare alanda satış ve eğlence alanları, zemin altında minimum 3 bin araçlık otopark yapılacak. Ayrıca 120 bin metrekare alanda ise çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Fuar merkezinin yapımının ardından eğlence alanları ve otel gibi detaylar ise ikinci etap olarak yapılacak.