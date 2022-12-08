Karar ne çıkacak?

SIRADA BEKLEYENLER VAR
Bunun üzerine Belediye Derincespor yönetimi toplandı ve bu protokole karşılık kendileri bir protokol yazıp Kocaelispor Kulübü’ne gönderdi. Konu ile ilgili bugün (Perşembe) yapılacak toplantının ardından projenin netleşmesi bekleniyor. Öte yandan Gebze, Darıca, Bursa ve İstanbul’dan iş insanlarının ve önemli menajerlerin kulübü almak için sırada beklediği bilinirken, pilot takım uygulaması ile ilgili çıkacak olan karar merak ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.