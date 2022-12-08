Karar ne çıkacak?

SIRADA BEKLEYENLER VAR

Bunun üzerine Belediye Derincespor yönetimi toplandı ve bu protokole karşılık kendileri bir protokol yazıp Kocaelispor Kulübü’ne gönderdi. Konu ile ilgili bugün (Perşembe) yapılacak toplantının ardından projenin netleşmesi bekleniyor. Öte yandan Gebze, Darıca, Bursa ve İstanbul’dan iş insanlarının ve önemli menajerlerin kulübü almak için sırada beklediği bilinirken, pilot takım uygulaması ile ilgili çıkacak olan karar merak ediliyor.