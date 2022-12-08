Kültür Okullarının Kış Şenliği başlıyor

Kış şenliğinden elde edilen tüm gelir Kocaeli Anneler Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Okullarının işbirliği ile Kocaeli’de “Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için 5 sınıflık ‘ana okul’ yapılacak. Kocaeli’nin en büyük iyilik hareketi olan kış şenliğine herkes davet edildi.