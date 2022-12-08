Prometeon’un ÇED toplantısına halktan destek

Kartepe’de faaliyet gösteren Prometeon Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastik Üretimi A.Ş., kapasite artışına gitmek amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan ÇED toplantısına Fabrika Direktörü Bahadır Özer başta olmak üzere Kartepe’nin mahalle muhtarları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. ÇED toplantısında fabrikanın kapasite artış talebine bölge halkı tam destek gösterdi. Yapılan ÇED toplantısıyla birlikte Prometeon, 7 yılda 4 milyar 926 milyon 784 bin liralık yatırım yapacak.