CHP Kartepe, Başkan Kocaman’ı topa tuttu!

CHP Kartepe İlçe Binasında gerçekleşen basın açıklamasına CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ile birlikte CHP Kartepe Kadın Kolları Başkanı Meclis Üyesi Ayla Demir, Gurup Sözcüsü Özlem E. Çankaya, Meclis Üyeleri Sabri Soyer, Hasan Bayrak, Esat Alioğlu ve Yakup Kalmuk katılım sağladı.

“HESAP VERMEDEN UYKU YOK!”

Başkan Merttürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Arsa satışının görüşüldüğü yer meclis, görüşen halkın seçtiği meclis üyesi, kararı veren yine o meclis üyesi, encümeni belirleyen ve oluşturan da o meclis üyesi ama sıra ihaleyi denetlemeye, izlemeye gelince de; "Pardon tanışıyor muyuz?" Öyle mi?! Biz ihaleye katılalım teklif verelim, arsayı biz alalım mı dedik? Hayır! Biz ihaleye girelim de söz sahibi mi olalım dedik? Hayır! Biz görevimizin ne olduğunu, sorumluluğumuzun neleri kapsadığını biliyor ve bu çerçevede denetleme, sosyal ve şeffaf belediyeciliği uygulamak adına orada olmalıydık, olamasak da canlı yayınla izlemeliydik diyoruz. Üsküdar Belediye Başkanlığına sorulan bir görüş önümüze emsal olarak konuluyorsa kimse kusura bakmasın ama “yok öyle bir dünya” deriz. Belediyenin görüşü kanun mudur? "Atı aldık Üsküdar’ı geçiyoruz" rüyasından uyanın artık, burası Kartepe! Hesap vermeden uyku yok!” dedi

“O KOLTUKLARDA OTURTURSAK NAMERTİZ”

“Meclis üyelerimiz sürekli siyaset yapmakla suçlanıyorlar. Ne yapalım emme basma tulumba misali kafa sallayıp, el kaldırıp göz mü yumalım? Siyaset yapmak suç mu, yasak mı da haberimiz yok? Ayrıca biz göreve geldiğimiz ilk günden beri doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğimizi ifade ettik. Yanlış yapıyorsunuz deyince kötü, doğru yapıyorsunuz deyince iyi mi ilan edileceğiz?” diyen Merttürk; “Canlı yayın diyoruz; "Canlı yayını hangi amaçla kullanacaksınız. Siz bunları farklı amaçla kullanmak istediğiniz için algı yapıyorsunuz” diyorlar bize. Bu nasıl bir ithamdır? Bu nasıl kendini ele vermektir? Adı üzerinde canlı yayın! Konuştuğuna diline boyuna posuna sahip çıkamıyorsan, güvenmiyorsan kendine, biz şeffaf belediyecilik anlayışımızdan, kamuya olan sorumluluğumuzdan ödün mü verelim yani? Canlı yayını hangi amaçla kullanabiliriz mesela? Her şey nizamına, adalete uygun yapılıyorsa biz bunun nesine karşı çıkacak, nesini kullanacağız? İşini doğru yapanı överek anlatmaz, işini yanlış yapanı da o koltuklarda oturtursak namerttiz” ifadelerine yer verdi.

“İMALARINIZ BOYUNUZU AŞTI ARTIK”

Sözlerine devam eden Merttürk; “Madem üslup bozuldu, madem amiyane oldu dilimiz, kusura bakmayın Sayın Başkan, sizin tabirinizle “Yemezler!” Evet, Bu millet neyin ne olduğunu çok iyi görüyor. Geçmişte geri dönüşümcülük yapıp, o geri dönüşüm işleriyle ilgili insanlara mesaj verip farklı farklı yasaya aykırı işler yapan kim isim vereceksiniz! Üstü kapalı imâlarınız boyunuzu aştı artık! Geçmişi eşeleyerek bel altı siyaset yapacağınıza, bugün bu işlerden nemalanların adını verin o vakit! Sürekli boy pos üzerinden güç gösterisi yapmanız, meclis üyelerimizi hedef tahtanıza koyarak töhmet altında bırakmanıza tahammülümüz kalmamıştır bilesiniz. Sizi ötekileşmeden arınmış, etiketleştirmekten uzak, şeffaf ve birleştirici bir dil ile yönetime davet ediyoruz” dedi.

“ADRESE TESLİM İHALE OLDUĞUNUN İTİRAFI BU”

Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi Sabri Soyer, AK Partili Meclis Üyesinin “İhaleyi alan benim arkadaşım” dediğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi; “Biz ihaleler de mecliste canlı yayınlansın derken tam da bunu dedik. Adrese teslim ihale olduğunu bakın arkadaşınız ne güzel ifade ve itiraf etti. Biz bu milletin oyunu güvenini almış seçilmişleriz, o ihaleleri takip etmek bizim sorumluluğumuz ama gelin görün ki ihalelerin gideceği yerler belli, adrese teslim ihale olduğunu kendi meclis üyeleri itiraf etti. Bu parsel parsel satıyorsunuz iddiamızın da kanıtıdır. Sayın Başkan adımı ezberlemeye çalışacağına sürekli Sabri Bey diye beni telkin edeceğine dönüp kendi meclis üyelerine baksın” dedi.

“BUNU NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?”

“Hak sahiplerine tekrar hak tanınmasına karşı değiliz. Ancak adaletsizliğe karşıyız. Derbentteki hak sahibi Meclis Üyesinin arkadaşı gibi diğer satışlarda da bu uygulama yapıldı mı? Terklerden hak sahibi olan başkalarına da bu imkân tanındı mı? Bu tavır eşitliğe, adalete, şeffaflığa vicdana sığar mı?” diyen Hasan Bayrak; “Yer satışlarına internet portalından baktığınızda fiyat farklarını görebiliyorsunuz. Arslanbey’de ki satılan arsa emlak jargonunda tam kupon arsa görünümünde. Hazırlanmış ticari alan. Bir yanı yeşil alan bir yanı okul alanı. Bu fiyata konut arsası bulunmazken, ticari alana uygulanan bu fiyat ne? Satılan arsa ile aralarında kuş uçumu 800 metre olan bir arsanın emsali yüzde 20 iken, ihale ile satılan arsanın emsali yüzde 90. Aynı bölgede konut arazisi 3600 TL, tarla arsası 3,300 TL peki ticari alan ne kadara satıldı? 2.900’lerde. Bunu nasıl açıklayacaksınız?” dedi

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

CHP Gurup Sözcüsü Özlem Ejderoğlu Çankaya ise; “Bizi siyaset yapmakla suçluyorlar ama gelin görün ki kendileri siyaset yapıyorlar, meclisi takip eden vatandaşımıza küfür ederek, bize gözdağı vererek kabadayı ağzıyla meclis yönetiyorlar. Biz vatandaşımızın hakkını da, kendi hakkımızı da sonuna kadar savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi buradan tekrarlıyoruz; ihaleler neden canlı yayınlanmadı? Bu ihaleleri kimler aldı? Bahsettiğiniz geri dönüşüm işini yapan kim?” ifadelerine yer verdi.