08 Ara 2022 - 14:28- Teknoloji G: 08 Ara 2022 - 14:30

SEDAŞ, elektrik hatlarına müdahale edilmemesi konusunda uyardı

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’deki 3,8 milyon nüfusa ve 2 milyonu aşkın müşteriye kaliteli ve sürekli enerji vermek için çalışmalarını sürdüren SEDAŞ, elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığını belirtti
SEDAŞ, elektrik hatlarına müdahale edilmemesi konusunda uyardı mask
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SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada; alçak gerilim ve orta gerilim hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketi teknik ekiplerinde olduğu vurgulandı. Elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisimler gibi durumlarda en kısa zamanda SEDAŞ iletişim kanallarına bilgi verilmesi, elektrik dağıtım şebekelerine sadece SEDAŞ teknik ekiplerinin müdahale edebileceği ve üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak olduğuna dikkat çekildi.

Elektrik direklerinde yer alan iletkenlere olan yaklaşma mesafelerinin ihlal edilmemesi gerektiğini belirten yetkililer, “Enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ’a önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi alması gerekmektedir. İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği’ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına direkt olarak veya herhangi bir iletken ile temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Yüksek gerilimde iletkenlere temas olmasa bile güvenli mesafe aralığında çarpılma riski olduğu unutulmamalıdır. Güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgârda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ’tan onay ve izinler alınması gerekmektedir” dedi.

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# kamu, elektrik, emniyet, çevre

08 Ara 2022 - 14:28 - Teknoloji

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