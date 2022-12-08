Derince’de İsmail Cem Cambaz ve ekibi de bıraktı

KISITLI İMKANLARA RAĞMEN BÜYÜK İŞ BAŞARDI
Kısıtlı şartlara rağmen oynattığı futbolla, maç içindeki dokunuşları ile 26 puanın kazanılmasında önemli bir payı olan deneyimli teknik direktör bugün takımla vedalaştı. Gece yaşanan gelişmelerin ardından futbolcular Ramazan Özkabak, Tufan Deniz Gelen ve Kadir Torbacı da şehri terk edip memleketlerine gitti. Hacettepe ve Karaköprü maçları öncesi yaşanan sorunların devam edeceği ve kulüpte yol ayrılıklarının artacağından endişe ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.