Derince’de İsmail Cem Cambaz ve ekibi de bıraktı

KISITLI İMKANLARA RAĞMEN BÜYÜK İŞ BAŞARDI

Kısıtlı şartlara rağmen oynattığı futbolla, maç içindeki dokunuşları ile 26 puanın kazanılmasında önemli bir payı olan deneyimli teknik direktör bugün takımla vedalaştı. Gece yaşanan gelişmelerin ardından futbolcular Ramazan Özkabak, Tufan Deniz Gelen ve Kadir Torbacı da şehri terk edip memleketlerine gitti. Hacettepe ve Karaköprü maçları öncesi yaşanan sorunların devam edeceği ve kulüpte yol ayrılıklarının artacağından endişe ediliyor.