Büyükakın, TEV’li gençlerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) Kocaeli Şubesi’nin desteklediği üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. TEV Şube Başkanı Derya Kurt ve yönetiminin de yer aldığı birliktelikte, Büyükakın, çevre başta olmak üzere gönüllük çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Toplantıda sosyal sorumluluk projelerinde gençlerin yer almasından YEDEP projesinin STK’lar için önemi ve Kent Konseylerinin şehir için ortaya koyacağı kazanımların gençlerle olabileceğinin altı çizildi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Birliktelikte konuşan Başkan Büyükakın, “TEV bünyesinde eğitim desteği alan öğrencilerimizle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Gençlerimizden, hayatlarının merkezine pozitifliği oturtmalarını ve gönüllük esası ile organize olarak hayallerini şehrimize ve ülkemize yansıtmalarını istiyoruz. Sizler bir şey yapmak istediğinizde Büyükşehir olarak yanınızdayız. Sizler yeter ki bu toplumun bu şehrin ve ülkemizin gelişmesi için elinizi taşın altına sokun” dedi.