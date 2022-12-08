Büyükakın, TEV’li gençlerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) Kocaeli Şubesi’nin desteklediği üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. TEV Şube Başkanı Derya Kurt ve yönetiminin de yer aldığı birliktelikte, Büyükakın, çevre başta olmak üzere gönüllük çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Toplantıda sosyal sorumluluk projelerinde gençlerin yer almasından YEDEP projesinin STK’lar için önemi ve Kent Konseylerinin şehir için ortaya koyacağı kazanımların gençlerle olabileceğinin altı çizildi.
“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
Birliktelikte konuşan Başkan Büyükakın, “TEV bünyesinde eğitim desteği alan öğrencilerimizle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Gençlerimizden, hayatlarının merkezine pozitifliği oturtmalarını ve gönüllük esası ile organize olarak hayallerini şehrimize ve ülkemize yansıtmalarını istiyoruz. Sizler bir şey yapmak istediğinizde Büyükşehir olarak yanınızdayız. Sizler yeter ki bu toplumun bu şehrin ve ülkemizin gelişmesi için elinizi taşın altına sokun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.