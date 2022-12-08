Jandarmadan kadına şiddete karşı 18 bin 303 erkeğe eğitim

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma çalışmalarında, 2022 yılı boyunca 'Şiddetsiz Günler Dileriz' projesi kapsamında 'Kadına El Kalkmaz' sloganıyla eğitimler düzenlendi. Proje kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesindeki 258 mahallede, 11 fabrikada ve 4 kamu kurumunda düzenlenen eğitimlerde toplam 18 bin 303 kişiye ulaşıldı. Son olarak İzmit Akpınar Mahallesi Muhtarlığı'nda düzenlenen eğitimde, erkeklere Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

“EGOMUZU TATMİN ETMEYECEĞİZ”

Faydalı bilgiler edindiğini söyleyen katılımcılardan Nihat Günay, "Ben bu eğitimi çok iyi buldum. Kendimi bilgili zannediyordum fakat 3- 4 noktada, özellikle çocuklarım hakkında bilgi edindim. Yapmam gereken şeylerin dersini aldım. Hatta notlar da aldım. En başta kadına şiddet konusunda, kadınları bir kişi olarak görmeliyiz. Bu sorunun başlangıcı burada zaten. Güçsüz, ezik, istediğimizi yaptırırız diye düşünerek egomuzu tatmin etmeyeceğiz. Allah'ın emanetleridir onlar. Kadınlar bizim annelerimiz" dedi.

“KIZIMA DA OĞLUMA DA AYNI DAVRANACAĞIM”

Çocuklarına artık eşit davranacağını ifade eden Günay, "Burada anlatılanlarla noksanlarımı tamamladım. Yaptığım bazı hareketler vardı, onlardan uzak durmam gerektiğini öğrendim. Çok iyi bir ders oldu bana. Komutanımızın anlattığı şekilde, erkek çocuğuma ayrı, kız çocuğuma ayrı davranıyordum. En büyük noksanımın da o olduğunu öğrendim burada” diye konuştu.

“OĞLUMU ŞİDDETE MEYİLLİ YETİŞTİRİYORMUŞUM”

Günay, “Oğluma, 'Sen yaparsın, sen edersin', kızıma da 'Sen sus, sen kızsın' diyorduk. Neticede farkında olmadan kızımı suskun bir hale getirip, oğlumu biraz daha şiddete meyilli yetiştiriyormuşum. Burada ikisine karşı da eşit şartlarda davranmam gerektiğini öğrendim. Ne olursa olsun, oğluma da kızıma da aynı seviyede davranacağım. İkisine de birer birey olduklarını öğretmem lazım" ifadelerini kullandı.

“EL KALDIRMAYIZ, KALDIRANI DA SEVMEYİZ”

Eğitime katılan Dede Çam ise, "Burada öğrendiklerimizin aynısını biz hayatımızda yaşıyoruz. Biz insanlara el kaldırmayız, kaldıranı da sevmeyiz. Kadın dövülmez. Kadın bir emanettir. Bir erkeğin yarısı kadındır. Bunu bilen insan zaten şiddet uygulamaz. Çocuğa da yapılmaz, erkeğe de yapılmaz. Şiddet insanlığa aykırı olan bir suçtur" ifadelerinde bulundu.