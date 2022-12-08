08 Ara 2022 - 15:07- Siyaset G: 08 Ara 2022 - 15:11

Yıldızlı: “Bu kadar mı kopuksunuz halktan? Siz hangi hayal aleminde yaşıyorsunuz beyler”

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, ‘Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek’ önergesini ‘Sanki okullarda aç öğrenci var. Açlık kıtlık algısı var oluşturmaya çalışıyorlar’ diyerek gündeme dahi aldırmayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve meclis üyesi Hasan Tonka’ya, “Bu kadar mı kopuksunuz halktan? Siz hangi hayal aleminde yaşıyorsunuz beyler?” sözleriyle tepki gösterdi
Yıldızlı: “Bu kadar mı kopuksunuz halktan? Siz hangi hayal aleminde yaşıyorsunuz beyler” mask
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Okullarda Bir Öğün Ücretsiz Sağlıklı Yemek” sloganı başlattığı öğrencilere gıda desteği çağrısıyla, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı belediye meclislerinde ‘öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilsin önergesi’ sunulmasını istedi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Millet İttifakı meclis üyelerinin sunduğu ‘Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek’ verilmesi önergesine “Bunun içinde bir ton siyaset var, açlıktı, kıtlıktı bilmem ne. Böyle organize önerge veriliyor’ sözleriyle karşı çıktı. Millet İttifakı meclis üyelerinin itirazı üzerine bu kez AKP’li meclis üyesi Hasan Numan Tonka’nın, “Sanki okullarda aç öğrenciler varmış ve bunlar yeterli beslenemiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığına ben de katılıyorum” demesi büyük tepki çekti. Söz konusu önerge meclis gündemine dahi alınmadan reddedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şunları kaydetti: “Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için tüm kaynaklarını seferber eden Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla tüm meclislerde öğrencilerimize bir öğün ücretsiz yemek verilsin önergesi sunulması kararı aldık. Kocaeli’nin tek Cumhuriyet Halk Partili belediyesi olan İzmit Belediyemiz bu güzel projeyi hayata geçirdi. Bir çocuğun beslenme durumunun siyaseti asla olamaz. Belediyeler milyonlarca lirayı birkaç saatlik lansman, söyleşi ve benzeri programlara dökebiliyorlar. Bazı çocuklarımızın evlerinde aş pişmiyor. Anne babalar çocuklarını ne yazık ki aç gönderebiliyor ya da sağlıklı beslenmelerini sağlayacak erzakları almalarına maddi güçleri yetmiyor. Sadece sağlıklı beslenmeyi kapsayan açlık sınırının altında kalan maaşlarla ev geçindirmeye çalışılan bir dönemdeyiz. Hangi evde hangi yangın var bunu çocuklarımıza hissettirmeden, ailelerin de içlerinin rahat edeceği bir uygulamayı hayata geçirmek amacıyla belediye meclislerine önerge sunduk.

ÜLKEDE AÇLIK KITLIK YOKMUŞ

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve meclis üyesi Hasan Numan Tonka’nın açıklamalarını şaşkınlıkla okudum. Ülkemizde ekonomik buhranın vurmadığı hane kalmamışken, sırf bu önerge verildi diye işi ülkede açlık yoktur açıklamasına getirmişler. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Siz hangi hayal dünyasında yaşıyorsunuz? Bütçen olmaz, başka bir uygulaman vardır bunları anlarım. Ama böyle bir önergeyi nasıl ülkede açlık, kıtlık yok gibi sözlerle suistimal etmeye kalkarsınız? Hiç mi vicdanınız yok? Bu kadar mı kopuksunuz halktan? Hiç mi çarşı pazara inmiyorsunuz? Hiç mi esnafa, işçiye hal hatır sormuyorsunuz? Evet okullara kimi öğrenciler aç geliyor. Çünkü ailesi sadece 1 öğün yemek için tencere kaynatabiliyor. Çocuklar beslenemiyor. Açlık sınırının altında maaş alıyor bu insanlar. Kirasına, faturasına para yettirmeye çalışırken evine ekmek alamıyor insanlar. Sizin haberiniz yok mu hala? Siz hangi hayal aleminde yaşıyorsunuz beyler? Hiç şüpheniz olmasın. Yaklaşan iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.”

# AKP, chp, Yemek, Yangın

08 Ara 2022 - 15:07 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

Remzi - Akraba Kalkındırma Partisi nemalanmayacağı hiç bir iş yapmaz. Bedava yemeği akp li birisi verip belediyeden 3 katı para alırsa o zaman evet deler

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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