08 Ara 2022 - 15:37- Eğitim G: 08 Ara 2022 - 15:41

Eğitim-İş ve Veli-Der: “Öğrencilere sağlıklı bir ortam sağlanmıyor”

Eğitim-İş Kocaeli Şubesi ve Veli-Der Kocaeli Şubesi ortak bir basın açıklaması duyurdular
Eğitim-İş ve Veli-Der: “Öğrencilere sağlıklı bir ortam sağlanmıyor” mask
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Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube ve Veli-Der Kocaeli Şubesi yaptıkları açıklamada, “Bilindiği gibi okullarımızda taşımalı eğitim uygulaması yapılmaktadır. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz evlerine uzak okullara ulaşımları Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılan hizmet satın alma yöntemiyle sağlanmaktadır. Bu kapsamda olan öğrencilerimize bir öğün yemek de aynı yöntemle verilmektedir. Yapılan bu uygulama olumlu olarak değerlendirilmekle birlikte yeteri kadar denetlenmediği ve birçok olumsuzluğu barındırdığı da gözlemlenmektedir. Bu sorunların en önemlisi hijyen ve satın alma işlemi yapılan yemeğin yeteri kadar denetlenmediği için öğrencilerimizin sağlıklı olarak beslenememesi sorunudur.” dedi.

ÖĞRENCİLERE SAĞLIKLI BİR ORTAM SAĞLANMIYOR

Eğitim-İş ve Veli-Der, “Öğrencilere yemek yiyebilecekleri sağlıklı fiziksel ortam yemekhane sağlanamadığı gibi, yemek servisi ile ilgili bir görevli de bulunmamaktadır. Yemek dağıtım işi yemek firması görevlilerince yapılmamaktadır. Bu işlem gönüllülük esasına göre veliler veya yardımcı hizmetler personeli tarafından yerine getirilmektedir. Yemekler okullara yemek saatinden çok daha erken gelmekte ve birçok okulda saklama koşulları bulunmadığından yemekler soğuk olarak servis edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

KAPALI AMBALAJLARLA ULAŞTIRILMIYOR

Yemeğin kontrolü ehil kişiler tarafından yapılmamakta zaman zaman besin değerinden yoksun görsel olarak niteliksiz yemekler yedirilmekte olduğunu söyleyen Eğitim-İş ve Veli-Der, “Okullarda günlük numune alınmadığı ve hangi koşullardan tüketim aşamasına kadar gelmediği bilinmemektedir. Yemekler birçok okula kapalı ambalajlı olarak ulaştırılmamaktadır.” diye belirtti.

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve akademik gelişimlerini önemsediklerini belirterek, “Hedeflenen gelişim düzeyinin de niteliksiz öğlen yemeği ile sağlanamayacağı yadsınamayacak bir gerçektir. Gelişim çağındaki çocuklarımızın protein ihtiyacının karşılanacağı nitelikli yemek verilmesi için özellikle İzmit ilçesi başta olmak üzere taşımalı sistemde yemek yiyen öğrencilerimizin beslenme süreçlerinin daha titizlikle denetlenmesi, yemeğin kalitesinin ve hijyen koşullarının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz” diyerek açıklamayı noktaladılar.

# eğitim, Yemek

08 Ara 2022 - 15:37 - Eğitim

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