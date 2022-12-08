Ümit Karan: Kesinlikle çok zor olacak

KENDİ SAHASINDAKİ İLK YENİLGİYİ ALDILAR
Son 5 maçta 3 galibiyet elde ettiklerini ifade eden Ümit Karan şu şekilde konuştu: Takım olarak önemli bir çıkış yakaladık. Ankara deplasmanı çok zordu, önemli ve özverili bir takımdı. Kendi sahasında mağlubiyet almayan bir takımla müsabakaya çıktık ve galip ayrıldık. İyi savunma yaptık, iyi takım oyunu oynadık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum.
İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ
Kocaelispor ile karşılaşacağız. Bana göre ligin favorilerinden biri, şampiyonluk adayı, lider. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Buradan da istediğimiz sonucu alıp son maçı güzel bir şekilde bitirip devre arasında yapabileceğimiz transferleri düşüneceğiz. Bizim hedeflerimiz bu son iki maçta da belli olur. İkinci yarıda toplayacağımız puanlarla Play-Off’a kadar gidebiliriz. Önemli olan bir sonraki sezonun ana kadrosunu kurmak, şampiyon takımını kurmak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.