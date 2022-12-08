Ümit Karan: Kesinlikle çok zor olacak

KENDİ SAHASINDAKİ İLK YENİLGİYİ ALDILAR

Son 5 maçta 3 galibiyet elde ettiklerini ifade eden Ümit Karan şu şekilde konuştu: Takım olarak önemli bir çıkış yakaladık. Ankara deplasmanı çok zordu, önemli ve özverili bir takımdı. Kendi sahasında mağlubiyet almayan bir takımla müsabakaya çıktık ve galip ayrıldık. İyi savunma yaptık, iyi takım oyunu oynadık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum.

İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ

Kocaelispor ile karşılaşacağız. Bana göre ligin favorilerinden biri, şampiyonluk adayı, lider. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Buradan da istediğimiz sonucu alıp son maçı güzel bir şekilde bitirip devre arasında yapabileceğimiz transferleri düşüneceğiz. Bizim hedeflerimiz bu son iki maçta da belli olur. İkinci yarıda toplayacağımız puanlarla Play-Off’a kadar gidebiliriz. Önemli olan bir sonraki sezonun ana kadrosunu kurmak, şampiyon takımını kurmak.