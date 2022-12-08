Hürriyet, oğlu Aras’a sünnet düğünü yapıyor

Önümüzdeki ay 12 yaşına girecek olan Aras’ın sünnet cemiyeti, 9 Aralık Cuma günü Başiskele’de yer alan Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleştirecek. Cemiyet, saat 19.00’da başlayacak. Hürriyet’in dağıttığı ya da gönderdiği davetiyelerin üzerinde Tohum Otizm Vakfı’nın logosunun olduğu ve sonradan el yazısı ile “Sizin adınıza Aras Hürriyet, Tohum Otizm Vakfı’na bağışta bulunmuştur. Otizmli çocuklara verdiğiniz destek için teşekkür ederiz” yazdığı görüldü.